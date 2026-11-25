انطلقت مساء أمس الثلاثاء، 24 نوفمبر، فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي على مسرح «تياترو ريجيو»، بالعرض الدولي لفيلم «نوفمبر 1963 – اغتيال جون كينيدي» للمخرج البريطاني رولان جوفيه، بحضور مخرجه وبطله النجم الأمريكي جون ترافولتا.

وشهد حفل الافتتاح تكريم ترافولتا بجائزة «نجمة المول» (Stella della Mole)، وسط تصفيق حار وقوفًا من الحضور. كما منحت الجائزة نفسها للممثلة ماريا دي ميديروس، والمخرجين ستيفن فريرز ومايك نيويل ومارجريته فون تروتا.



ويتناول الفيلم الساعات الثماني والأربعين التي سبقت اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في دالاس يوم 22 نوفمبر 1963 وتلته، من منظور مافيا شيكاغو بقيادة سام جيانكانا، التي تحالفت مع آل كينيدي لدعم وصول جون إلى الرئاسة، ثم انقلبت عليهم بعد الحرب التي شنّها شقيقه روبرت، المدعي العام، على الجريمة المنظمة.



ويؤدي ترافولتا دور رجل المافيا جوني روسيلي، ويشاركه البطولة روبرت كارلايل. ويُطرح الفيلم في دور العرض الإيطالية في 3 ديسمبر.

ويقدم ترافولتا اليوم في المهرجان أول أفلامه مخرجًا، «Propeller: One-Way Night Coach»، ويروي الفيلم رحلة طفل مولع بالطائرات مع والدته نحو هوليوود في مطلع الستينيات، وهو مقتبس عن رواية من سيرة ترافولتا الذاتية، وسبق عرضه في مهرجان كان، حيث نال النجم السعفة الذهبية الفخرية.