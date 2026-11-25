يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ الأنشطة واللقاءات التوعوية داخل المدارس، بهدف نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتعزيز ثقافة الوقاية لدى النشء والشباب.



توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والتعاطي

وأعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ لقاء توعوي بمدرسة الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، استهدف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والتعاطي، والتعريف بالآثار السلبية للمواد المخدرة على صحة الفرد وحياته ومستقبله، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بالمخدرات.

وتناول اللقاء أهمية الوعي والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وعدم الانسياق وراء التجارب الخاطئة أو ضغوط الأصدقاء، مع التأكيد على أن الوقاية تبدأ بالمعرفة، وأن حماية الشباب من مخاطر الإدمان مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والتوعوية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وبناء جيل قادر على حماية نفسه والابتعاد عن السلوكيات السلبية، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات.