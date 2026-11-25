تواصل الغياب المصري عن المنافسة على جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لعام 2026، بعدما خلت القوائم النهائية من أي ممثل لمصر في جائزتي أفضل مدرب وأفضل منتخب.

وشهدت جائزة أفضل مدرب خروج حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك، من سباق المنافسة لتنحصر المنافسة بين بوبيستا، ومحمد وهبي، وباب ثياو.

وخرج منتخب مصر من سباق أفضل منتخب في القارة، لتقتصر المنافسة النهائية على منتخبات الرأس الأخضر والمغرب والسنغال.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، يوم 7 ديسمبر المقبل بمدينة لاجوس النيجيرية.

وكانت القائمة المرشحة لجائزة الأفضل تضم عشرة مدربين قبل تقليص الخيارات هم: لامين نداي، وبوبستا (بيدرو ليتاو بريتو)، وسيباستيان ديسابر، وحسام حسن، ومعتمد جمال، وألكسندر سانتوس، ومحمد وهبي، ووليد الركراكي، وباب ثياو، وميجيل كاردوسو.

وجاء حسام حسن ضمن القائمة بفضل قيادته منتخب مصر، فيما ينافس معتمد جمال على الجائزة بعد وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل خسارة اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.