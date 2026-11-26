تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان طارق عبد العزيز، أحد الفنانين الذين استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم مكانة مميزة في الساحة الفنية المصرية، من خلال مشوار فني امتد لسنوات، تنوعت خلاله مشاركاته بين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، وقدم خلالها مجموعة من الأدوار التي عكست موهبته وقدرته على التنقل بين الشخصيات المختلفة.

وُلد طارق عبد العزيز في 4 أغسطس عام 1968 بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الحقوق عام 1991، إلا أن شغفه بالفن دفعه إلى اختيار طريق مختلف، فبدأ مشواره الفني مبكرًا عام 1986 من خلال المسرح الجامعي، الذي مثّل نقطة انطلاقه الأولى نحو عالم التمثيل.

وشهدت بداياته الفنية مشاركته في عدد من التجارب المسرحية إلى جانب الفنانين خالد الصاوي وخالد صالح، قبل انضمامه إلى فرقة الورشة المسرحية بقيادة المخرج حسن الجريتلي، وهي المرحلة التي كان لها دور مهم في تكوين شخصيته الفنية وصقل أدواته التمثيلية، من خلال الاحتكاك بالتجارب المسرحية المختلفة والعمل الجماعي والتعرف على أساليب متنوعة في الأداء.

شكّل المسرح محطة أساسية في تجربة طارق عبد العزيز الفنية، حيث أسهمت مشاركاته في المسرح الجامعي وفرقة الورشة المسرحية في اكتساب الخبرة وصقل موهبته التمثيلية، وتطوير قدرته على تجسيد الشخصيات والتفاعل معها، قبل انطلاقه إلى مجالات فنية أخرى.

ظل المسرح حاضرًا في مسيرته، باعتباره نقطة انطلاقه للتعرف على طبيعة العمل الفني، قبل أن تتنوع مشاركاته بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعة. كما شارك في عدد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، لتبدأ بعدها خطواته نحو الانتشار الفني.

شكّلت مشاركته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، إحدى المحطات المهمة في بداية مشواره السينمائي، حيث ساهم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم في لفت الأنظار إلى حضوره الفني وتُعد هذه المشاركة أولى خطواته السينمائية البارزة، أعقبتها مشاركته في فيلم "همام في أمستردام"، ثم ظهر في "فيلم ثقافي" عام 2000، الذي قدم من خلاله شخصية عكست جانبًا من قدراته التمثيلية ومرونته في تجسيد الأدوار المختلفة.

وفي عام 2001، شارك في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، الذي أضاف محطة جديدة إلى مسيرته السينمائية، لتتوالى بعد ذلك مشاركاته في عدد من الأفلام التي تنوعت موضوعاتها وشخصياتها، واستطاع من خلالها أن يثبت حضوره ضمن مجموعة من الأعمال السينمائية البارزة.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها "دكان شحاتة"، "ساعة ونص"، "فبراير الأسود"، "يوم مالوش لازمة"، "اشتباك"، "خلاويص"، "جريمة الإيموبيليا"، "200 جنيه"، "ألوان".

ويُعد فيلم "اشتباك" من التجارب المهمة في مشواره السينمائي، بعدما حقق حضورًا دوليًا من خلال مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ليكون أحد الأعمال التي تجاوز صداها حدود العرض المحلي.

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية، قدم طارق عبد العزيز مجموعة كبيرة من الأدوار التي تنوعت بين الأعمال الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والتشويقية، ونجح في ترك بصمته من خلال شخصيات مختلفة، مستفيدًا من قدرته على تقديم الأدوار المساندة والمركبة، وإضفاء طابع خاص على الشخصيات التي يجسدها.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها "موعد مع الوحوش"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الزوجة الرابعة"، "فرعون"، "الصقر شاهين"، "فض اشتباك"، "الحكر"، "سيد أندرويد"، "الحالة ج"، "فوبيا"، "ريح المدام"، "رحيم"، "فكرة بمليون جنيه"، "قابيل"، "سكر زيادة"، "خارج السيطرة"، "أعمل إيه؟"، "دايمًا عامر"، "تحقيق"، "آخر دور"، "تل الراهب".

ولم تقتصر موهبة طارق عبد العزيز على السينما والتليفزيون والمسرح، بل امتدت أيضًا إلى الإذاعة، حيث شارك في عدد من الأعمال الإذاعية، من بينها "شيف الحارة"، "برنس ونص"، "رابع جار"، "البخيل هو أنا"، "سبع لفات"، "يخلق من الشبح أربعين"، "شوربة السياحة"، "رومانسية بالأرانب"، "قلقان في مصر"، "أنا والحبيب"، "شريف ربالنا الخفيف".

وقبل رحيله بنحو خمسة أشهر، تعرض طارق عبد العزيز لأزمة صحية متعلقة بالقلب، استدعت خضوعه في يونيو 2023 لعملية قسطرة وتركيب دعامات.

ورغم تلك الوعكة الصحية، عاد إلى نشاطه الفني واستأنف عمله ومشاركته في تصوير الأعمال الفنية، ليواصل مشواره حتى أيامه الأخيرة.

وفي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، وأثناء تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين"، تعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة داخل موقع التصوير بمدينة الشيخ زايد، بعدما شعر بإعياء شديد وسقط أرضًا، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 55 عامًا.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فيما أُقيم العزاء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر من الشهر نفسه.