أكدت لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ، المنظمة الإنسانية المستقلة التي تتخذ من الشارقة مقرا لها ، أن الوفاء بالتعهّد الدولي بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030 يتطلّب معالجة الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي قد تدفع الأسر إلى تزويج بناتها قبل بلوغهنّ سنّ الثامنة عشرة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بحماية الطفل لتوفير المساندة في الوقت المناسب.

وقالت مراد، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي الأول للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه: "من حقّ كلّ فتاة أن تنعم بطفولة آمنة، وأن تُتمّ تعليمها، وأن تختار، حين تبلغ سنّ الرشد، ما إذا كانت ترغب في الزواج ومتى. وحماية هذه الحقوق تبدأ بحوار يراعي حساسية القضية ويتيح للأسر مناقشة ما تواجهه من ضغوط وطلب المشورة بثقة. ويمكن للمؤسسات المحلية وقادة الرأي الإسهام في هذا الحوار، وربط الأسر بالجهات القادرة على مساعدتها قبل اتخاذ قرارات تمسّ مستقبل بناتها".

ودعت المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة في المنطقة إلى إدراج الوقاية من زواج الأطفال ضمن أولويات البرامج التي تدعمها في مجالي التعليم والرعاية الاجتماعية، مؤكدةً أن استمرارية الدعم والتعاون مع الشركاء المحليين يتيحان الوصول المبكر إلى الفتيات المعرّضات للخطر، ومساندة أسرهنّ بما يحفظ فرصهنّ في مواصلة الدراسة.