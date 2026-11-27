في ظل ضغوط الحياة المتزايدة، وما يواجهه الناس من صعوبات معيشية وارتفاع الأسعار وتحديات يومية، تتسلل مشاعر القلق والتوتر إلى النفوس، ويجد البعض أنفسهم محاصرين بالهموم طوال ساعات الليل والنهار، بحثا عن وسيلة تمنحهم الراحة النفسية وتعيد إلى قلوبهم السكينة والطمأنينة.

ومع تعدد الأزمات وضيق الأحوال، يبقى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بذكره ودعائه من أعظم ما يعين الإنسان على تجاوز المحن، ويمنحه القوة والثبات أمام ما يواجهه من ابتلاءات وصعوبات.

وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، بشأن كيفية التخلص من الهم والقلق والشعور بالسكينة، حيث قالت صاحبة السؤال: «الهم والقلق يحيطان بي بالليل والنهار، فهل هناك طريقة أجلب بها السكينة والطمأنينة إلى قلبي؟».

كيفية استحضار السكينة في القلب

وأوضح الدكتور رمضان عبد الرازق، أن من الوسائل التي تساعد على استقرار النفس وطمأنينة القلب قراءة آيات السكينة الواردة في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنها ست آيات عظيمة تحمل معاني الطمأنينة والثبات، وتذكر المؤمن بعناية الله سبحانه وتعالى ونصره وتأييده.

ونصح الداعية الإسلامي بوضع اليد على القلب وقراءة آيات السكينة، مستشهدا بقوله تعالى في سورة البقرة: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ».

كما استشهد بقول الله تعالى في سورة التوبة: «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، وكذلك قوله سبحانه: «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا».

وأضاف أن من آيات السكينة أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ».

وتابع مستشهدا بقوله تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا»، وقوله سبحانه: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ».

وأكد رمضان عبد الرازق، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الطريق إلى طمأنينة القلب، مشددا على أن الإنسان لا يجد الاستقرار الحقيقي إلا بالقرب من الله والإكثار من ذكره.

وأشار إلى أن هناك أسبابا دنيوية تساعد أيضا على جلب السكينة إلى النفس، ومن بينها وجود الزوجة الصالحة، التي تمثل مصدر دعم وراحة واستقرار في حياة الإنسان.

وشدد على أن تفريج الكرب وقضاء الحاجات يكون باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، مع ضرورة الثقة في رحمته واليقين بأن الفرج آت، مهما طال انتظار الإنسان أو اشتدت عليه الظروف.

آية قرآنية لفتح الأبواب المغلقة وتفريج الهموم

وفي سياق متصل، تحدث الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن أهمية التمسك بالإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى عند مواجهة الأزمات والابتلاءات، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس أصحابه، وتعليمهم ما يعينهم على الصبر أمام الشدائد والأذى.

وأوضح أبو بكر، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القوة والإيجابية والحرص على ما ينفع الإنسان، مع الاستعانة بالله وعدم الاستسلام للعجز، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»، رواه مسلم.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن سورة هود من السور التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم أثرها، حين قال: «شيبتني هود وأخواتها»، موضحا أن أخوات سورة هود تشمل سور الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون، وهو ما يعكس ما تحمله هذه السور من معانٍ عظيمة ودلالات إيمانية.

وأشار محمد أبو بكر إلى وجود آية عظيمة في سورة هود، يمكن للمسلم أن يستحضر معانيها عندما تضيق به الحياة وتتعثر أمامه الأمور، مؤكدا أن الأخذ بالأسباب مع التوكل الصادق على الله يمنح الإنسان القدرة على تجاوز العقبات، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على تيسير الأمور وفتح الأبواب المغلقة وتفريج الكروب.

آية قرآنية لتيسير الأمور وتفريج الكرب

وأوضح الداعية أن الشيخ إسماعيل صادق العدوي، إمام وخطيب الجامع الأزهر، كان ينصح من يأتي إليه شاكيا من الهموم والمشكلات، سواء كان رجلا أو امرأة أو شابا أو فتاة، بالمداومة على ترديد هذه الآية الكريمة، والتوجه إلى الله بالدعاء عقب قراءتها، وسؤاله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات وتيسير الأمور.

وأضاف أن الآية تحمل معاني عظيمة في التوكل على الله، وتفويض الأمور إليه، واستحضار أن الغيب كله بيده سبحانه، وأن الإنسان مهما واجه من عقبات فإن عليه أن يعبد الله ويثق في تدبيره، ويوقن أن الله لا يغفل عن أعمال عباده.

والآية التي أوصى بترديدها هي قول الله تعالى في سورة هود:

«وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (الآية 123).