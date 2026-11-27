عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة الكبد، تلعب تغييرات نمط الحياة دوراً مهماً، لكن لا ينبغي إغفال دور التغذية. إليك ستة مشروبات يمكن أن تساعد في تحسين صحة كبدك.

وفقاً لـ "مايو كلينك" (Mayo Clinic)، تشمل أعراض خلل وظائف الكبد ما يلي:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألم وتورم في البطن

تورم في الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

بول داكن اللون

براز شاحب اللون

إرهاق مزمن

غثيان أو قيء

فقدان الشهية

سهولة التعرض للكدمات

قد تكون أمراض الكبد وراثية، كما يمكن أن تؤدي عوامل أخرى -مثل العدوى الفيروسية، أو التقدم في العمر، أو السمنة، أو الإفراط في تناول الكحول- إلى تلف الكبد أو خلل في وظائفه. وإذا تُرك هذا التلف دون علاج، فقد يكون قاتلاً.

والخبر السار هو أن الكبد هو العضو الوحيد في الجسم الذي يمتلك القدرة على تجديد خلايا جديدة وإصلاح الخلايا التالفة. قد يكون إصلاح تلف الكبد أمراً صعباً، لكنه ممكن من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي وإجراء تغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك:

الحفاظ على وزن صحي

تناول أغذية مغذية واتباع نظام غذائي متوازن

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تجنب الإضافات والمواد الكيميائية الضارة

تجنب الإفراط في تعاطي الكحول أو المخدرات غير المشروعة (إذ يمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن إساءة استخدام الكحول إلى الإصابة بتليف كبدي لا يمكن علاجه)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض المشروبات -مثل الماء والشاي وعصير الجريب فروت- أن تكون مفيدة لصحتك العامة، وقد تساعد في تخليص الجسم والكبد من السموم.

مشروبات تساعد على تنظيف الكبد

الماء

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم عاملاً مهماً لصحة الكبد؛ فجفاف الجسم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وظائف الكبد، لا سيما قدرته على تنقية الدم من السموم. يُنصح بشرب ما يتراوح بين ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يومياً، مع العلم أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة قد يحتاجون إلى زيادة كمية الماء التي يتناولونها عن هذا المعدل الموصى به.

الشاي والمشروبات

هناك أنواع من الشاي الطبيعي التي قد تدعم وظائف الكبد، ومنها:

الليمون والزنجبيل: يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

النعناع: يحسن عملية الهضم ويعزز وظائف الكبد في التخلص من السموم.

الشاي الأخضر: يقلل من تراكم الدهون في الكبد ويحتوي على مضادات الأكسدة.

يُنصح بالبحث عن التأثيرات والفوائد الصحية لأنواع معينة من الشاي، أو استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من استخدامها بشكل آمن ومناسب.

عصير الجريب فروت

يحتوي عصير الجريب فروت على مضادات أكسدة محددة تحفز الكبد وتساعد في تنقيته من المواد الكيميائية وطردها خارج الجسم. كما يحتوي الجريب فروت على مركبات الفلافونويد، مثل "نارينجين" (naringin) و"نارينجينين" (naringenin)، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما قد يسهم في حماية الكبد. ومع ذلك، يُنصح بعدم تجاوز استهلاك ست أونصات (حوالي 177 مل) من عصير الجريب فروت يومياً. ونظراً لأن عصير الجريب فروت قد يتفاعل مع العديد من الأدوية الموصوفة طبياً، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي وقراءة التحذيرات المرفقة مع أدويتك قبل إدراجه في نظامك الغذائي.

ماء الكركم

يُعد الكركم مكملاً غذائياً شائع الاستخدام، وقد يساعد في تقليل الالتهابات ودعم تعافي الكبد؛ لقدرته على المساعدة في طرد السموم الضارة وتقليل تراكم الدهون في الكبد. ولضمان الاستخدام الآمن، تشير الدراسات الطبية إلى إمكانية مزج ما يتراوح بين غرام واحد إلى ثلاثة غرامات من جذور الكركم المجففة في الماء الساخن يومياً، ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ماء الليمون

يمكن إضافة العديد من الحمضيات، مثل الليمون، إلى الماء للمساعدة في تحفيز الكبد وتطهيره. فالليمون غني بالعناصر الغذائية، مثل فيتامين "سي" (Vitamin C) ومضادات الأكسدة. وللمساعدة في الوقاية من أمراض الكبد، يمكنك تناول أربع إلى ست ملاعق كبيرة من عصير الليمون ممزوجة بالماء يومياً.

ماء الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في حماية الكبد وتقليل الالتهابات في الجسم، كما قد يعزز المناعة ويحسن صحة الجهاز الهضمي. يُنصح بتناول كمية تقل عن أربعة غرامات من الزنجبيل يومياً، ممزوجة بالماء الدافئ أو البارد.

كما هو الحال مع أي تغيير في النظام الغذائي أو استخدام المكملات الغذائية، يرجى توخي الحذر؛ فقد تظهر لدى البعض آثار جانبية غير مرغوب فيها، كما قد تتفاعل بعض الأعشاب والأطعمة مع أدوية معينة. علاوة على ذلك، تستند المعلومات المذكورة أعلاه إلى دراسات أُجريت على البالغين، ولا ينبغي تطبيقها على الأطفال. لذا، احرص على البحث جيداً حول أي مكملات غذائية واستشارة مختص في الرعاية الصحية قبل إجراء تغييرات جذرية في نظامك الغذائي أو نمط حياتك.