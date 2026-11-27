وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار "جيريدسترانت" (giredestrant) -الذي يُسوق تحت الاسم التجاري "ويلسردلي" (Wilserdly)- لعلاج البالغين المصابين بـ سرطان الثدي في مراحله المبكرة، ممن لديهم أورام إيجابية لمستقبلات الهرمونات وسلبية لبروتين HER2، ويواجهون خطراً متوسطاً إلى مرتفع لتكرار الإصابة. ويُعد هذا الدواء، الذي يُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، أول علاج هرموني جديد يُعتمد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة منذ أكثر من 20 عاماً، مما يمثل تطوراً مهماً في علاج أحد أكثر أنواع هذا المرض شيوعاً.

جاءت هذه الموافقة، التي أُعلن عنها في 23 نوفمبر 2026، استناداً إلى نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية "ليديرا" (lidERA) التي شملت 4170 مريضاً.

وأظهر عقار "جيريدسترانت" قدرة على تقليل خطر تكرار الإصابة بالمرض الغازي أو الوفاة بنسبة 30% مقارنة بالعلاجات الهرمونية القياسية، مثل "تاموكسيفين" ومثبطات الأروماتاز.

وبعد مرور 3 سنوات، تبين أن 92.4% من المرضى الذين تلقوا "جيريدسترانت" ظلوا على قيد الحياة دون تكرار الإصابة بالمرض الغازي، مقارنة بـ 89.6% من أولئك الذين تلقوا العلاج القياسي. وهذا يعني أن نحو 28 مريضاً إضافياً -من كل 1000 مريض عولجوا بهذا العقار- ظلوا على قيد الحياة وخالين من المرض الغازي عند تقييمهم بعد ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا تؤكد النتائج الحالية ما إذا كان الدواء يساعد المرضى على العيش لفترة أطول؛ إذ يتطلب الأمر متابعة لفترة أطول لتحديد ما إذا كان التحسن في النتائج المتعلقة بعدم تكرار الإصابة يترجم فعلياً إلى زيادة في معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

لماذا يُعد هذا الاعتماد مهماً؟



يُمثّل سرطان الثدي إيجابي مستقبلات الهرمونات ما يقرب من 70 إلى 75% من حالات الإصابة بسرطان الثدي. وفي هذه الأورام، يرتبط هرمون الإستروجين بمستقبلات موجودة على الخلايا السرطانية، مما يحفز نموها. وتعمل المعالجة الهرمونية من خلال التدخل في هذه العملية؛ إذ يقوم عقار "تاموكسيفين" (Tamoxifen) بحجب مستقبلات الإستروجين، بينما تعمل مثبطات إنزيم الأروماتاز ​​(Aromatase inhibitors) -مثل "ليتروزول" (Letrozole) و"أناستروزول" (Anastrozole)- على تقليل إنتاج الإستروجين.

ويوضح الدكتور سوني جاين، المدير السريري للعلوم الأورامية الطبية ورئيس قسم الأورام الطبية في مستشفيات "مارينجو آسيا" (Marengo Asia Hospitals) في فريد آباد، أن أهمية هذا الاعتماد تكمن في النهج الذي يتبعه في التعامل مع المرض؛ حيث يقول: "بصفتي طبيب أورام، أجد هذا التطور مثيراً للاهتمام بشكل خاص؛ فهو ليس مجرد إضافة أخرى إلى قائمة أدوية السرطان، بل يمثل نهجاً مختلفاً لاستهداف الخلايا السرطانية الحساسة للهرمونات".

ينتمي دواء جيريديسترانت إلى فئة حديثة من الأدوية تُعرف باسم مُثبِّطات مستقبلات الإستروجين الانتقائية (SERDs). على عكس العلاجات الهرمونية التقليدية، يستهدف هذا الدواء مستقبلات الإستروجين مباشرةً، ويمنع نشاطها الإشاري، ويعزز تحللها. تمت الموافقة على هذا الدواء للبالغين المصابين بسرطان الثدي في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، والذين خضعوا لعملية جراحية، ولديهم خطر متوسط ​​إلى مرتفع لعودة المرض. كما تحتاج المريضات اللاتي لم يبلغن سن اليأس إلى تثبيط إضافي لوظيفة المبيض.

سرطان الثدي

ما يجب على المريضات معرفته



لا تعني الموافقة على هذا الدواء أن العلاجات الهرمونية الحالية قد أصبحت قديمة. لا يزال التاموكسيفين ومثبطات الأروماتاز ​​خيارين مهمين، وتعتمد قرارات العلاج على خصائص سرطان المريضة الفردية وخطر عودته. يؤكد الدكتور جاين أن الهدف هو منع عودة المرض بعد استئصال الورم الظاهر. ويضيف: "بالنسبة لي، تكمن الأهمية الحقيقية لهذا التطور في أننا بدأنا ننظر إلى ما هو أبعد من الورم الظاهر".

يُؤخذ عقار "جيريدسترانت" (Giredestrant) عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، بجرعة موصى بها تبلغ 30 ملليغراماً. وقد حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) آثاراً جانبية محتملة، تشمل آلام المفاصل والعضلات، والهبات الساخنة، والإرهاق، والصداع، والغثيان، والدوار، وبطء معدل ضربات القلب، والشعور بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين؛ لذا يتطلب الأمر مراقبة دقيقة أثناء فترة العلاج. ولا يُعد هذا الدواء مناسباً لكل مريضة مصابة بسرطان الثدي؛ إذ يعتمد استخدامه على التقييم السريري، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل خطر تكرار الإصابة، والحالة المرتبطة بسن اليأس، والخصائص البيولوجية للورم.

ويضيف الدكتور "جاين" أن مستقبل رعاية مرضى سرطان الثدي يكمن في مواءمة العلاج مع كل مريضة على حدة، مشيراً إلى أن "الهدف ينبغي أن يكون تقديم العلاج المناسب للمريضة المناسبة في الوقت المناسب، بدلاً من الاكتفاء بإدخال أدوية جديدة وأكثر تكلفة إلى الممارسات العلاجية المعتادة". ويُمثّل هذا الاعتماد علامة فارقة مهمة، لكنه لا يغني عن العلاجات المعتمدة حالياً؛ فهو يوفر خياراً جديداً لفئة محددة من المريضات اللواتي يواجهن خطراً ملموساً لاحتمالية عودة السرطان، في حين ستساعد الأبحاث المستقبلية في توضيح فوائده على المدى الطويل.