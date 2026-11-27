لا يعني التعافي من كورونا بالضرورة العودة إلى الصحة الطبيعية. فبالنسبة لبعض الأشخاص، قد تستمر صعوبات التنفس لسنوات بعد الإصابة الأولية، ووجدت دراسة حديثة أن نصف البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد طويلة الأمد أبلغوا عن أعراض تشير إلى خلل في التنفس لأكثر من أربع سنوات بعد إصابتهم بالفيروس.

نُشرت الدراسة في مجلة أبحاث الجهاز التنفسي بتاريخ 19 نوفمبر 2026، وتناولت 288 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بحالة ما بعد كوفيد-19، والمعروفة باسم كوفيد طويل الأمد. قام باحثون من مستشفى كارولينسكا الجامعي في ستوكهولم، السويد، بتحليل التقييمات الصحية للمشاركين واستجاباتهم للمتابعة، بمتوسط ​​فترة متابعة بلغ 50 شهرًا.

من بين 288 مشاركًا، أبلغ 143 عن أعراض تشير إلى خلل في التنفس، مما يسلط الضوء على العبء التنفسي المستمر الذي يعاني منه بعض الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد.

ما هو اضطراب التنفس؟



يشير مصطلح "اضطراب التنفس" إلى أنماط تنفس غير طبيعية، مثل التنفس السريع أو التنفس السطحي. قد تُسبب هذه الأنماط أعراضًا تشمل ضيق التنفس، وعدم الراحة في الصدر، وصعوبة الحصول على كمية كافية من الهواء، حتى عندما لا تكشف اختبارات وظائف الرئة التقليدية عن أي خلل كبير.

استخدم الباحثون استبيان نيميغن لتقييم المشاركين، وهو أداة فحص ذاتية التقييم تقيس أعراض الجهاز التنفسي. تشير النتيجة 23 أو أعلى إلى أعراض توحي بوجود خلل في التنفس. مع ذلك، أكد الباحثون على ضرورة عدم تفسير نتائج هذا الاستبيان على أنها تشخيصات مؤكدة سريريًا. تشير النتائج إلى شكاوى مستمرة متعلقة بالتنفس، بدلاً من إثبات أن نصف مرضى كوفيد-19 طويل الأمد يعانون من اضطراب تنفسي محدد.

كورونا

من كان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في التنفس؟



أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين أبلغوا عن هذه الأعراض كانوا في الغالب أصغر سنًا وإناثًا. كما أن أولئك الذين لم يُدخلوا المستشفى خلال إصابتهم الأولية بكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات في التنفس بعد أربع سنوات. ووجد الباحثون أن المشاركين الذين عانوا من هذه الأعراض عانوا من ضيق تنفس أكبر، وعبء أكبر لأعراض كوفيد طويلة الأمد بشكل عام، وأعراض اكتئاب أكثر. كما كان أداؤهم أقل جودة في بعض التقييمات البدنية، بما في ذلك اختبارات المشي والجلوس والوقوف.

ومن المثير للاهتمام أن قياسات وظائف الرئة القياسية لم تختلف اختلافاً كبيراً بين المجموعات. وهذا يشير إلى أن صعوبات التنفس المستمرة قد لا تُفسَّر دائماً بالقياسات التقليدية لوظائف الرئة وحدها.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد؟



تؤكد النتائج على ضرورة المتابعة المستمرة لأعراض الجهاز التنفسي حتى بعد زوال العدوى الأولية. مع ذلك، كانت الدراسة قائمة على الملاحظة، وشملت مرضى تم اختيارهم من عيادة متخصصة في علاج أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد، ما يعني أن نتائجها لا يمكن تعميمها على جميع من أصيبوا بكوفيد-19. كما لاحظ الباحثون أن معدل الاستجابة للمتابعة كان متوسطًا، وهو ما قد يكون أثر على النتائج. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضيق تنفس مستمر، يمكن أن يساعد التقييم الطبي في تحديد الأسباب المحتملة وتوجيه الرعاية المناسبة. يوصي الباحثون بدمج الأعراض التي يُبلغ عنها المريض مع التقييمات الموضوعية لأنماط التنفس ووظائف الجهاز التنفسي.

في نهاية المطاف، تسلط الدراسة الضوء على حقيقة مهمة: يمكن أن يكون لمرض كوفيد طويل الأمد آثار دائمة على الأداء اليومي، وتستحق صعوبات التنفس المستمرة الاهتمام حتى بعد سنوات من الإصابة.



