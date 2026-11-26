تعتقد كثير من ربات البيوت أن ظهور الصراصير في المنزل يرتبط بعدم النظافة فقط، لكن المفاجأة أن هناك أشياء يومية قد تجذب هذه الحشرات حتى داخل المنازل النظيفة والمرتبة، إذ تبحث الصراصير عن مصادر الطعام والمياه والأماكن الدافئة والرطبة للاختباء والتكاثر.

وهناك بعض التفاصيل التي قد لا تنتبه إليها ربة المنزل، لكنها تجعل المطبخ والحمام بيئة مناسبة لظهور الصراصير.

أشياء في منزلك تجذب الصراصير

1. بقايا الطعام داخل البالوعات

تراكم الدهون وبقايا الطعام داخل أحواض المطبخ والمصارف يوفر مصدرًا للغذاء، وقد يجذب الصراصير، لذلك احرصي على تنظيف الأحواض والمصارف بصورة منتظمة.

2. الكراتين وصناديق التخزين

تعتبر الكراتين من الأماكن التي تفضل الصراصير الاختباء داخلها، خاصة عند تخزينها لفترات طويلة في المطابخ أو المخازن، لذلك يفضل التخلص من الصناديق غير المستخدمة.

3. الأطباق المتسخة داخل الحوض

ترك الأطباق لساعات طويلة، خاصة مع وجود بقايا الطعام والدهون، يوفر للصراصير مصدرًا سهلًا للغذاء، حتى لو كان باقي المنزل نظيفًا.

4. تسربات المياه أسفل الأحواض

تحتاج الصراصير إلى المياه للبقاء على قيد الحياة، ولذلك قد تجذبها الصنابير المتسربة والرطوبة المتراكمة أسفل أحواض المطبخ والحمام.

5. طعام الحيوانات الأليفة

ترك أطباق طعام القطط والكلاب مكشوفة طوال الليل قد يجذب الصراصير، لذلك يفضل إزالة بقايا الطعام وتنظيف الأطباق بعد انتهاء الحيوان من تناول وجبته.

6. سلة القمامة المفتوحة

حتى مع التخلص من القمامة يوميًا، فإن بقايا الطعام والسوائل الموجودة داخل السلة قد تجذب الصراصير، لذا استخدمي سلة بغطاء محكم واغسليها بانتظام.

7. الأجهزة الكهربائية القديمة

قد تختبئ الصراصير خلف الثلاجة والميكروويف وبعض الأجهزة التي توفر أماكن مظلمة ودافئة، خاصة إذا تراكمت خلفها الدهون وبقايا الطعام.

كيف تمنعين ظهور الصراصير في منزلك؟