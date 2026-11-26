قال محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي إن التضخم في بريطانيا قد لا يبلغ الذروة التي توقعها البنك سابقًا، إذا استقرت أسعار الطاقة العالمية عند مستوياتها الحالية بعد تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة مجددًا لا يزال مرجحًا.

وأوضح بيلي، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن استمرار أسعار الطاقة عند مستوياتها الراهنة سيؤدي إلى انخفاض ذروة التضخم المتوقعة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر مؤخرًا قدرة أكبر على الصمود، فيما توقف تراجع سوق العمل، وهي تطورات سيأخذها البنك في الاعتبار عند إعداد توقعاته المقبلة.

وكان بنك إنجلترا قد توقع، في تقديراته الرئيسية الصادرة في الخامس من نوفمبر، ارتفاع التضخم إلى نحو 5% في الربع الثاني من عام 2027، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

و تراجعت أسعار خام برنت بنحو 20% خلال نوفمبر، كما انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي البريطاني لأقرب شهر استحقاق بنسبة 15%، رغم استمرارها عند مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي.

ورغم التراجع الأخير في أسعار الطاقة، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، مع اتجاه فواتير الطاقة المنزلية وأسعار الغذاء إلى الارتفاع خلال العام المقبل، بما قد يحد من تأثير انخفاض أسعار الوقود على التضخم.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 80% لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل، كما تتوقع الأسواق زيادتين إضافيتين خلال عام 2027، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، بما قد يدفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75%، بحسب الوكالة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أعلنت فيه هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية «أوفجيم» زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة المنزلية بنسبة 26%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يتوقع البنك المركزي أن يضيف ضغوطًا على التضخم خلال العام المقبل.

وقالت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي إن البنك يتوقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى نحو 5% خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن بيانات الأجور جاءت متباينة، فيما جعلتها أحدث بيانات التضخم أقل يقينًا بشأن استمرار المسار المتوقع لتباطؤ الأسعار.

وفي المقابل، تبنت كاثرين مان، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، موقفًا أكثر تشددًا، مستبعدة استمرار تراجع هوامش أرباح الشركات في الحد من التضخم، بينما يرى بيلي أن الشركات لا تزال تواجه صعوبة في تمرير الزيادات في تكاليفها إلى المستهلكين.

وكانت مان قد صوتت في نوفمبر لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وجددت دعوتها إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي، معتبرة أن رفع الفائدة بشكل أكبر وفي وقت مبكر هو النهج الأنسب لمواجهة التضخم.

ولم تشهد الأسواق المالية ردود فعل كبيرة على تصريحات مسؤولي البنك، إذ جاءت مواقف معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية متوافقة مع توجهاتهم السابقة، فيما كانت عوائد السندات الحكومية قد سجلت تراجعات حادة بالفعل بالتزامن مع انخفاض أسواق الأسهم.