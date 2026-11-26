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أصدرت السلطات الصينية، خطة تنفيذية لتطوير شبكات الاتصالات من الجيل التالي، في مسعى لبناء شبكات تتمتع بتغطية شاملة وأداء رائد بحلول عام 2030.

وتهدف الخطة إلى دفع عجلة تطوير شبكة الجيل السادس (6G) في الوقت المناسب وإكمال بناء نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض بشكل أساسي بحلول عام 2030،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الخميس/.

كما تهدف إلى دفع التطوير واسع النطاق للشبكات المتكاملة مثل الإنترنت الصناعي وإنترنت المركبات، وتحقيق تحسن بارز في التنمية الذكية وتعزيز المنظومة الإيكولوجية الصناعية بشكل أكبر.