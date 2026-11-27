أفادت القناة الأولى بأن مديرية التموين بمحافظة المنيا حررت 284 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

236 مخالفة للمخابز البلدية

وأعلن وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير 236 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن التعليمات، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وفي مجال الرقابة على الأسواق، جرى تحرير 48 محضرًا للمحال التجارية والأسواق، من بينها 14 محضرًا لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات من المضبوطات شملت 5 أطنان من الملح الخشن، وطنين من السوبر فوسفات، وطن من الدشيشة، و750 كيلوجرامًا من الدقيق الأبيض، و500 كيلوجرام من الفول المجروش، و200 كيلوجرام من السكر، إلى جانب كميات من السجائر والأرز.

كما تضمنت الحملات تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، و21 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي للممارسات المخالفة وضبط الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.