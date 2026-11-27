عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون مع الوكالة في كافة المجالات التعليمية، والعلمية، والبحثية، والثقافية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز أوجه التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وتوسيع مجالات الشراكة مع مختلف الأجهزة التابعة للمنظمة، باعتبارها شريكًا دوليًا فاعلًا في دعم منظومة التعليم العالي وتطويرها في مصر.

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الوكالة في دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون في المجالات التنموية والتكنولوجية بما يعود بالنفع على المجتمع.

ومن جانبه، أعرب جان نويل باليو عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا حرص الوكالة الجامعية للفرنكوفونية على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، وتوسيع نطاق المشروعات والبرامج المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، مشيرًا إلى المكانة المحورية التي تحظى بها مصر بما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للوكالة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، ودعم برامج بناء القدرات والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب تشجيع تنفيذ مشروعات أكاديمية وبحثية مشتركة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان، بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، ويعزز انفتاحها على التجارب الدولية المتميزة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتورة غادة عبدالباري رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وحضر من جانب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، السيدة سينثيا راد نائبة المدير الإقليمي، والسيدة منى عامر ممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر.