شهد التعامل مع حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق تحركًا حكوميًا متواصلًا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، بسرعة تقديم الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وحصر الخسائر التي تعرضوا لها وتعويضهم بشكل كامل، بما يسهم في تخفيف آثار الحادث الأليم ومساندة المتضررين في تجاوز تداعياته.

وكلف الرئيس السيسي الحكومة بإطلاع سيادته أولًا بأول على تطورات التعامل مع الحادث، ومختلف الجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين والمضارين، فضلًا عن حصر الخسائر وتعويض المتضررين بشكل كامل، تأكيدًا على حرص الدولة على الوقوف إلى جانب المواطنين ومساندتهم في هذا الظرف الصعب، وتوفير الدعم المادي والاجتماعي اللازم لهم.

وفي إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية.. كثّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعته لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية منذ وقوع الحادث، وأجرى اتصالات بالوزراء المختصين لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتوفير الدعم والإغاثة لأسر الضحايا والمضارين، كما تفقد المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة تقديم أقصى أوجه الرعاية الطبية والدعم والتعويضات للمضارين.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما تعرضت له أسر الضحايا والمصابين من ألم لا يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها.. مشيرا إلى أن التعامل مع الحادث يستدعي تضامن الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، والعمل على توفير أكبر قدر من المساندة والدعم لأهالي المتضررين، في ظل ما أظهرته المبادرات المجتمعية من استجابة سريعة تعكس روح التضامن والمسؤولية.

ولم يقتصر التحرك لمساندة المتضررين من الحادث على جهود الحكومة، بل شهد تضافرًا واسعًا من جانب رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، إلى جانب المبادرات الفردية للمواطنين، الذين حرصوا على تقديم مختلف صور الدعم والمساندة، سواء من خلال التبرعات المالية التي تم الإعلان عنها لصالح أسر الضحايا والمصابين والمتضررين والمستشفيات، أو المبادرات الإنسانية التي تضمنت التبرع بالدم للمصابين، في مشهد يعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي والتكاتف في مواجهة تداعيات الحادث.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لجميع المتبرعين، من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مبادراتهم الكريمة، التي تعكس وقوف مختلف شرائح المجتمع صفًا واحدًا إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، مشيدًا بما شهده التعامل مع الحادث من مظاهر التضامن والتكافل.. مؤكدًا أن الدولة ومؤسسات المجتمع تعمل جنبًا إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للمضارين.

وفي إطار تنظيم جهود جمع التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها، كلف رئيس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بتولي التنسيق بشأن المساهمات المقدمة، وتسليم التبرعات لأصحابها، كما أعلنت الوزارة قنوات مخصصة لتلقي التبرعات، وإجراءات الصرف التي سيتم توضيحها للرأي العام، بما يضمن وصول الدعم إلى أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من خسائر الممتلكات وفق آليات واضحة.

وأكدت الحكومة الالتزام بالشفافية في إدارة هذه المبادرات، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء جميع الداعمين تقديرًا لمساهماتهم، وعرض تفاصيل ما سيحصل عليه كل مستحق بالاسم، سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسائر الممتلكات، بما يضمن وضوح آليات توزيع المساهمات ووصولها إلى مستحقيها بأمانة.

وعلى صعيد التعامل الصحي، تحركت وزارة الصحة والسكان فور وقوع الحادث، حيث تم الدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، فيما جرى توزيع المصابين على 6 مستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، شملت مستشفيات إمبابة العام، وشبرا، والوراق المركزي، وزايد التخصصي، والقصر العيني، وأهل مصر.

وفعلت الوزارة غرفة الطوارئ المركزية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ وإدارة الأزمات، مع رفع جاهزية الفرق الطبية وفرق الانتشار السريع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة للتعامل مع المصابين، فيما تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الإجراءات المتخذة منذ وقوع الحادث، وأطلع رئيس الوزراء على جهود الوزارة في التعامل مع الحالات المصابة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين.

كما تضمنت متابعة الحكومة زيارة المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من توفير احتياجاتهم الطبية، بما يعكس أولوية التعامل مع الجانب الإنساني والصحي للحادث، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين حتى استكمال علاجهم.

وفي سياق متصل.. اضطلعت وزارة التضامن الاجتماعي بدور محوري في تنسيق التدخلات الإغاثية والاجتماعية، حيث تحركت فرق الوزارة وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة احتياجاتهم، والبدء في الإجراءات المرتبطة بالمساعدات والتعويضات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتواصل الوزارة التنسيق بشأن التبرعات والمساهمات المجتمعية، والعمل على تنظيم إجراءات الصرف وتحديد المستحقين، سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو أصحاب الممتلكات المتضررة، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتقديم الدعم الاستثنائي والمساندة اللازمة لجميع المضارين.

كما يجري العمل على حصر الحالات المتضررة وتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل حالة، بما يضمن التعامل مع مختلف آثار الحادث، سواء كانت إنسانية أو اجتماعية أو مادية، وتوفير المساندة اللازمة للأسر التي فقدت ذويها أو تعرضت لإصابات أو خسائر في الممتلكات.

ومن جانبها.. تابعت وزارة التنمية المحلية والبيئة تداعيات الحادث، من خلال التنسيق مع محافظة الجيزة والأجهزة التنفيذية المعنية، حيث وجهت الوزيرة بمتابعة الموقف بصورة مستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة بالمحافظة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

كما جرى توجيه الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد، والاستعانة بإمكانات الأحياء المجاورة وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع آثار الحادث وتقديم المساندة للمضارين.

وتواصل محافظة الجيزة متابعة الموقف من خلال الأجهزة المعنية، بما يشمل متابعة المصابين بالمستشفيات، والتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، وتوفير الدعم المطلوب في إطار الجهود الحكومية المتكاملة.

وفي إطار تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين ومتابعة احتياجات أسر الضحايا والمصابين والمتغيبين، تم تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات والاستفسارات المرتبطة بالحادث.

وتعاملت المنظومة مع 28 بلاغًا واستفسارًا وطلبًا ومقترحًا، تضمنت في معظمها الإبلاغ عن مفقودين أو متغيبين منذ وقوع الحادث، والاستفسار عن سبل العثور عليهم وأماكن تواجدهم، إلى جانب مقترحات بشأن إتاحة قنوات رسمية للتبرع، ومناشدات لتعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالطرق والمركبات وقائديها للحد من أسباب وقوع الحوادث.

كما جرى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات العدل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والداخلية، للتعامل مع البلاغات والاستفسارات، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتعرف على موقف المفقودين، من خلال التنسيق بشأن التحاليل المطلوبة من ذويهم ومضاهاتها بالعينات المسحوبة من المتوفين، إلى جانب متابعة استفسارات المصابين وأسرهم بشأن الرعاية الطبية وإجراءات المساعدات والتعويضات وتصاريح الدفن وشهادات الوفاة.

وتؤكد المنظومة استمرار استقبال البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة عبر قنواتها الرسمية، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام أسر الضحايا والمصابين والمتغيبين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويعكس التعامل مع حادث الوراق، في مختلف مساراته، تضافر جهود الدولة والوزارات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، في استجابة تستهدف تخفيف آثار الحادث الأليم، وتوفير الرعاية والمساندة للمتضررين، وضمان وصول المساهمات والتعويضات إلى مستحقيها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتحرك السريع وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في هذا الظرف الصعب.