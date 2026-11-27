في ضوء توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض دعمًا للصناعة الوطنية والتوسع في إتاحة منتجاتها المدنية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية؛ تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الصناعية، التي تعكس توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة الاستدامة البيئية والتنمية ومواجهة التحديات المناخية، وذلك في ملتقى ومعرض مصر أفريقيا للصناعات الهندسية والابتكار "7I-GEARS" المقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وفي هذا الصدد، أشارت مي محمد طاهر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى مشاركة عدد من شركات الإنتاج الحربي في المعرض بباقة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات تواكب توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقديم حلول تدعم الاستخدام الأمثل للموارد مثل ألواح الطاقة الشمسية، وشاحن الطاقة الشمسية، وكشافات ليد بقدرات مختلفة، وشاشات سمارت، وكاميرات المراقبة، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتعرض الطلمبات الغاطسة وبطاريات السيارات، كما تعرض شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) مجموعة من منتجاتها، تشمل المحابس بأنواع ومقاسات مختلفة، ومنها محابس (3 بوصة، ومحابس عدم الرجوع، ومحابس السكينة)، وأغطية الصرف الصحي، وأجسام الطلمبات، والجرليا، ودرج السلم، والمشترك، والطنابير، والشميزات، وكوع الشكمان، وغيرها من الصناعات المغذية، وكور طحن الأسمنت، وتعرض شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) طلمبة الفلاح، والمحرك الأحادي، إلى جانب الشفاطات والمراوح الصناعية، وتشارك شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بموفرات المياه والتي تعمل على توفير المياه بنسبة تتراوح من 50% إلى 75%، فضلًا عن وحدات توليد الكهرباء (60 ك فولت أمبير)، ووحدة رفع مياه بمحرك أشوك حلوان، بينما تشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بجهاز إنتاج المياه من الهواء والذي يتيح استخلاص مياه صحية صالحة للشرب من الهواء، وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والتي تقدم عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، وولاعة الأفران، والمعدات الزراعية مثل جهاز الري المحوري وصندوق التروس لجهاز الري، كما تعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) طفايات الحريق وجنوط السيارات، فيما تشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالكابلات الهوائية والمعزولة ولفائف ومقاطع النحاس، ويعرض مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) نماذج من خط تدوير ألياف مخلفات أشجار الموز لإنتاج العبوات الكرتونية والسماد العضوي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية ودعم مفاهيم الاقتصاد الدائري، علاوة على المشاركة بنموذج للمستشفى الميداني، وتشارك شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بالصلب المدرع.

وأوضحت المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة بالمعرض تعكس ما توليه من اهتمام نحو تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتوفير منتجات تجمع بين الابتكار الصناعي والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة أمامها في الأسواق الإقليمية والدولية.