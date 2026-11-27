أعلنت السلطات الدنماركية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، للاشتباه في تورطه في هجوم إلكتروني أدى إلى الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية لـ11 ألف شخص من السجل المدني الوطني، وذلك بعد شهرين من تعرض السجل لاختراق آخر طال بيانات 8.8 مليون شخص.

وأوضحت السلطات أنها عملت على تحديث وتطوير أنظمة الأمن عقب الهجوم الأول، الذي وقع في أوائل أكتوبر الماضي، وأسفر عن الوصول غير القانوني إلى بيانات 8.8 مليون شخص، إلا أن إدارة نظام التسجيل المدني اكتشفت اختراقًا أمنيًا جديدًا.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية إن أطرافًا غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بيانات 11 ألف شخص، مشيرة إلى اكتشاف الاختراق في 23 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن الواقعة جرى احتواؤها بفضل نظام تقني جديد لمراقبة عمليات الاطلاع على البيانات، أدخلته السلطات عقب الحادث الأول.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا احتُجز على ذمة التحقيق، للاشتباه في دخوله غير المصرح به إلى نظام التسجيل المدني، واستخراجه 11 ألف رقم تعريف شخصي.

ولم تُحدد حتى الآن هوية المسؤولين عن الاختراق الأول الذي وقع في أكتوبر الماضي، إلا أن شخصًا مجهولًا تواصل حينها مع صحيفة «بولتيكن» الدنماركية عبر خدمة مراسلة مشفرة، مدعيًا مسؤوليته عن الهجوم.

وزعم الشخص أنه تمكن من العثور على نقطة دخول إلى السجل خلال ساعات، باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بموظف سابق في شركة دنماركية صغيرة، مشيرًا إلى أن كلمة المرور التي كان يستخدمها الموظف هي «123456».

وكانت وكالة الأمن المدني الدنماركية قد رفعت في سبتمبر الماضي مستوى التهديدات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية ضد البلاد إلى «مرتفع»، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت، من بين أمور أخرى، أنظمة التبريد في متاجر السوبر ماركت.