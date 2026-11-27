أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين.

وشدد البديوي - في بيان نشر على موقع مجلس التعاون الخليجي - على أن استمرار هذه الاعتداءات بحق المنشآت المدنية والاقتصادية يعكس استخفافاً بالغاً بحرمة الأرواح وسيادة الدول، وأكد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة وإجراءات جادة لوضع حد لهذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل حماية المنشآت الحيوية ويحول دون تعريض أمن الطاقة العالمي والمصالح الاقتصادية الدولية للخطر.

كما أكد الأمين العام، أن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل ثوابت راسخة في منظومة العمل الخليجي المشترك، مجدداً موقف دول المجلس الموحد والداعم للمملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

وأعرب البديوي عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لذوي المتوفى، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، سائلا المولى (عز وجل) أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والاستقرار.​



