بحث الاتحاد الأوروبي وتركمانستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في التجارة والنقل والطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي، وذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة المشتركة بين الجانبين، الذي عقد في بروكسل قبل ساعات.
وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، وجهات النظر بشأن التقدم المحرز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركمانستان، وأكدا استمرار تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، مع التطلع إلى الحفاظ على زخم التعاون خلال عام 2027.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية نهجه الإقليمي في مجال تعزيز الترابط، فيما استعرض الجانبان أحدث التطورات المتعلقة بممر النقل العابر لبحر قزوين، وتبادلا الرؤى بشأن سبل تطويره.
كما بحث الطرفان، وفقًا لبيان أصدره الإتحاد الأوروبي قبل ساعات، برامج التعاون الإقليمية والثنائية الجارية، ومن بينها مبادرة فريق أوروبا الرائدة للمياه والطاقة وتغير المناخ، ضمن استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية الكلية في المنطقتين.
وأكد الاتحاد الأوروبي وجود فرص لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، مشجعًا تركمانستان على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، كما استعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالي البحث العلمي والتعليم، حيث دعا الاتحاد الأوروبي تركمانستان إلى زيادة مشاركتها في برامج «إيراسموس بلس» و«إجراءات ماري سكلودوفسكا كوري» و«هورايزون أوروبا».
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون لدعم التحول الأخضر، بما في ذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، فيما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لانضمام تركمانستان إلى منظمة التجارة العالمية، بما يشمل تقديم المساعدة الفنية الجارية في هذا الإطار.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى طلب تركمانستان تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التزامها بالواجبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ورحب الاتحاد الأوروبي باستعداد تركمانستان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والتحول الديمقراطي، وحثها على إحراز تقدم ملموس بشأن التعهدات التي قطعتها خلال الحوارات السنوية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أدان الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا، داعيًا تركمانستان إلى تبني موقف مبدئي يدعم القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في ضوء التطورات الجيوسياسية الأوسع.