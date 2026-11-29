قد تتحول خزانة المنزل إلى مساحة تحتفظ بسنوات من العمر، بين ملابس لم تعد مناسبة، وهدايا من أشخاص عزيزين، ورسائل قديمة، ورسومات الأطفال، وأشياء لم تعد مستخدمة لكنها تحمل حكايات يصعب التخلي عنها، فقرار التخلص منها لا يتعلق دائمًا بقيمتها المادية، وإنما بالمشاعر التي تستحضرها والذكريات المرتبطة بها.

وتعرف هذه الحالة باسم الفوضى العاطفية، إذ يجد البعض صعوبة في الاستغناء عن مقتنيات معينة خوفًا من نسيان لحظات جميلة، أو شعورًا بأن التخلي عن هدية قد يجرح صاحبها، أو لأن بعض الأشياء تمثل مراحل مهمة مروا بها في حياتهم، وهو ما يجعل ترتيب المنزل مهمة أكثر تعقيدًا من مجرد التخلص من الأشياء غير المستخدمة.

وبحسب موقع «Shine Sheets»، فإن التعامل مع المقتنيات المرتبطة بالذكريات يحتاج إلى نهج مختلف عن طرق التنظيم التقليدية، يقوم على احترام المشاعر وتقدير قيمة الذكريات، دون السماح للأشياء بتكديس الفوضى أو استنزاف المساحة داخل المنزل.

لماذا نتمسك بأشياء لم نعد نستخدمها؟

لا يرتبط الاحتفاظ بالمقتنيات القديمة دائمًا بالحاجة إليها، فقد تكون قطعة الملابس تذكارًا من مناسبة مهمة، أو هدية تحمل معنى خاصًا، أو غرضًا يرتبط بمرحلة الطفولة أو بشخص لم يعد موجودًا في حياتنا، ولذلك يصبح التخلص منها قرارًا عاطفيًا وليس مجرد خطوة لتنظيم المكان.

وقد يشعر البعض بأن الاستغناء عن هدية تلقوها من شخص عزيز يمثل تقليلًا من قيمة مشاعره، بينما يخشى آخرون فقدان تفاصيل ذكرياتهم مع مرور الزمن، فيحتفظون بكل ما يذكرهم بالماضي، حتى لو لم يعد لديهم مكان لتخزينه.

كما تلعب فكرة الاستفادة المستقبلية دورًا في تأجيل قرارات التخلص من الأشياء، إذ يحتفظ البعض بملابس أو مقتنيات على أمل استخدامها يومًا ما، أو تحويلها إلى مشروع فني، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تراكم أغراض يصعب التعامل معها.

الترتيب يبدأ بالأشياء التي لا تحمل ذكريات

ينصح بعدم البدء بالمقتنيات الأكثر ارتباطًا بالمشاعر عند تنظيم المنزل، لأن التعامل معها قد يستغرق وقتًا طويلًا ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق أو التراجع عن فكرة الترتيب بالكامل.

ومن الأفضل البدء بالأشياء التي يسهل اتخاذ قرار بشأنها، مثل المنتجات منتهية الصلاحية، والأدوات المكررة، والأغراض التالفة، والملابس التي لم تعد مستخدمة، فالتخلص من هذه الأشياء يمنح الشخص شعورًا بالإنجاز ويساعده على اكتساب الثقة قبل الانتقال إلى المقتنيات ذات القيمة المعنوية.

صندوق الذكريات.. مساحة محددة للاحتفاظ بالماضي

بدلًا من تخزين كل شيء دون حدود، يمكن تخصيص صندوق أو مساحة معينة للمقتنيات التي تحمل قيمة عاطفية، بحيث يصبح الاحتفاظ بها اختيارًا وليس عادة مرتبطة بالخوف من التخلص منها.

وتساعد هذه الطريقة على إعادة تقييم الأشياء الموجودة بالفعل، واختيار المقتنيات الأكثر تعبيرًا عن الذكريات، مع الاستغناء عن القطع المتشابهة أو التي لم يعد الاحتفاظ بها يضيف شيئًا إلى الحياة اليومية.

كما أن تحديد مساحة للذكريات لا يعني التقليل من أهميتها، وإنما يمنحها مكانًا واضحًا يحافظ عليها دون أن تتحول إلى مصدر للفوضى داخل المنزل.

أسئلة تساعدك على اتخاذ قرار التخلص من المقتنيات

عند التردد بشأن الاحتفاظ بقطعة قديمة، يمكن التفكير في مدى ارتباطها بذكرى حقيقية، وما إذا كانت رؤيتها تمنح شعورًا بالسعادة أم تثير الحزن أو الإحساس بالالتزام، وهل تمثل أفضل ما يمكن الاحتفاظ به من هذه المرحلة أم توجد أشياء أخرى تحمل المعنى نفسه.

ومن المفيد أيضًا التمييز بين الرغبة في الاحتفاظ بالشيء والخوف من الاستغناء عنه، فبعض المقتنيات تظل داخل المنزل بدافع الشعور بالذنب تجاه صاحب الهدية، أو الخشية من نسيان شخص أو مناسبة، وليس بسبب الحاجة إليها أو الاستمتاع بوجودها.

وفي الحالات التي يصعب فيها اتخاذ القرار، يمكن تأجيله ووضع القطعة في صندوق مؤقت، ثم العودة إليها بعد فترة عندما تكون المشاعر أكثر هدوءًا، دون إجبار النفس على التخلص منها في اللحظة نفسها.

بدائل للاحتفاظ بالذكريات دون تكديس الأغراض

تتيح الوسائل الحديثة الاحتفاظ بتفاصيل كثيرة من الماضي دون الحاجة إلى تخزين كل مقتنياته ماديًا، إذ يمكن تصوير الأشياء التي تحمل ذكريات خاصة وحفظها في ألبوم رقمي، مثل ألعاب الطفولة أو الملابس القديمة أو الهدايا التي يصعب الاستغناء عنها.

كما يمكن تحويل بعض المقتنيات إلى قطع جديدة قابلة للاستخدام، مثل إعادة توظيف الملابس القديمة في صناعة وسائد أو لحاف يجمع قطعًا من ملابس أفراد الأسرة، أو وضع التذكارات المميزة داخل إطارات واستخدامها في الديكور بدلًا من تركها داخل الصناديق.

وتعد رقمنة الرسائل والبطاقات القديمة وسيلة أخرى للاحتفاظ بمحتواها وخطوط أصحابها، مع تقليل حجم الأوراق المخزنة، خاصة عندما تكون قيمتها مرتبطة بالكلمات والمشاعر أكثر من شكلها المادي.

رسومات الأطفال والهدايا ومقتنيات الراحلين

تحتاج بعض المقتنيات إلى تعامل أكثر حساسية، مثل رسومات الأطفال التي تتراكم مع مرور السنوات، إذ يمكن اختيار الأعمال الأكثر تميزًا في كل مرحلة، وتصوير الباقي أو جمع الرسومات في ألبوم يحفظ تطور الطفل وإبداعه.

أما مقتنيات الأشخاص الذين رحلوا، فلا ينبغي التعامل معها باعتبارها مهمة تنظيمية يجب الانتهاء منها سريعًا، إذ يمكن منح الأسرة الوقت الكافي للاحتفاظ بما يحمل قيمة خاصة، والاستعانة بأفراد الأسرة في استعادة الذكريات واختيار الأشياء الأكثر تعبيرًا عن حياة الشخص ووجوده بينهم.

وبالنسبة للهدايا التي لا تناسب احتياجات أصحابها أو ذوقهم، فإن تقدير مشاعر الشخص الذي قدمها لا يتطلب الاحتفاظ بها إلى الأبد، ويمكن إهداؤها لشخص آخر يستفيد منها، أو التبرع بها إذا كانت بحالة جيدة.

الذكريات لا تحتاج إلى مساحة تخزين

لا يرتبط نجاح تنظيم المنزل بالتخلص من جميع المقتنيات القديمة، وإنما بالقدرة على الاحتفاظ بما يحمل معنى حقيقي دون أن يصبح الماضي عبئًا على الحاضر، فالمشاعر والذكريات لا تختفي بمجرد الاستغناء عن قطعة مادية ارتبطت بها.

ويمكن التعامل مع ترتيب المقتنيات العاطفية باعتباره عملية تدريجية، لا تحتاج إلى موعد نهائي أو قرارات متسرعة، مع منح النفس فرصة لاستعادة الذكريات والاستمتاع بها، ثم اختيار ما يستحق البقاء وما يمكن الاستغناء عنه بهدوء، حتى يصبح المنزل أكثر راحة دون الشعور بأن تنظيمه جاء على حساب المشاعر.