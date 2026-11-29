تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا بطوليًا لجندي مصري، بعدما تدخل لإنقاذ شاب من الغرق في ترعة المحمودية بمنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وسط إشادات واسعة بشجاعته وموقفه الإنساني.

وبحسب ما جاء في المنشور المتداول، كانت سيارة أجرة تسير في كفر الدوار، قبل أن يلاحظ ركابها تجمع عدد من الأشخاص على ضفاف ترعة المحمودية، بسبب سقوط شاب في المياه ومحاولات إنقاذه، وسط عدم قدرة الموجودين على التدخل لإنقاذه.

في تلك اللحظات، قرر الجندي النزول إلى المياه دون تردد، وتمكن من الوصول إلى الشاب وإنقاذه، في موقف وصفه المتابعون بالبطولي، مؤكدين أن سرعة تصرفه وشجاعته ساهمتا في إنقاذ حياة الشاب.

وخرج الجندي من المياه بملابسه وحذائه المبللين، في ظل برودة الطقس، ورغم صعوبة الموقف، رفض الحصول على ملابس بديلة، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بما فعله، مؤكدين أن موقفه يعكس الشهامة والجدعنة والأصل المصري.

وطالب متداولو الفيديو السيد وزير الدفاع بتكريم الجندي بشكل فوري، تقديرًا لموقفه البطولي وإنقاذه حياة شاب، مشددين على أن مثل هذه النماذج تستحق أن تكون محل تقدير واحتفاء، لما قدمته من عمل إنساني بعيدًا عن أي انتظار للمقابل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مؤكدين أن الأبطال الحقيقيين هم أصحاب المواقف التي تظهر وقت الشدة، وأن ما فعله الجندي يجسد معاني الشجاعة والتضحية والإنسانية، ويؤكد أن المصريين لا يتخلون عن بعضهم البعض في أصعب اللحظات.