نشبت مشادة بين الشاب وبين نجل زوجة والده، بسبب خلاف مالي وانتهت بجريمة راح ضحيتها الشاب ..

جريمة قتل مأساوية

شهدت قرية شطا التابعة لمحافظة دمياط، جريمة قتل مأساوية، بعد ما لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين نجل زوجة والده، البالغ من العمر 35 عامًا، بسبب خلاف مالي.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقي اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد بوقوع جريمه قتل بشطا .

وعلى الفور لمكان الواقعه، انتقل المقدم أحمد موسي رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، يرافقه الرائد حسن نيازى والقوة المرافقة له.

وتبين، أن المُتهم اقترض من ابن زوجه والده، مبلغ 600 جنيه لشراء مواد مخدرة، وعندما طالبه المجني عليه برد المبلغ، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل الشاب وهو ابن زوجه والده.

وتمكن مباحث مركز شرطه دمياط من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم.

وتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري النيابه العامه التحقيق في الواقعة.