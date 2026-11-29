

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25731 طنا تشمل : 6880 طن يوريا و 1831 طن كلينكر و 14049 طن جبس معبأ و 1400 طن مولاس و 1571 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46092 طنا تشمل : 2330 طن حديد و 9972 طن خردة و 16536 طن ذرة و 1954 طن فول و 15300 طن قمح .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 912 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 283 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3888 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35507 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72170 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1281 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3074 حركة.