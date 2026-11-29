يشهد قطاع البنية التحتية الرقمية في مصر توسعًا في الاستثمارات، بالتزامن مع توجهات الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الاستثمارات المرتقبة تعزيز القدرات التشغيلية لمراكز البيانات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات المحلية والدولية، بما يدعم تنافسية السوق المصرية في قطاع الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، شهد مؤتمر صحفي، بحضور المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن صفقة استحواذ مرتقبة بقيمة 145 مليون دولار.

وتتضمن الصفقة استحواذ راية لمراكز البيانات على كامل أسهم شركة متخصصة بمصر، بالشراكة مع صندوق أفريقيا 50، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الأول من عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط إتمام الصفقة.

وأكد أحمد خليل الرئيس التنفيذى أهمية التوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية، فيما أشارت مروة عباس الرئيس التنفيذى لراية لتكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة تنمية القدرات التشغيلية لمواكبة التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتواكب الصفقة جهود الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الاستثمارات التكنولوجية، ودعم فرص استضافة الخدمات الرقمية الدولية داخل مصر.

