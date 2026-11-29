قد تعتقد بعض النساء أن الشعور المستمر بالتعب والعصبية وفقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية مجرد إرهاق عابر نتيجة ضغوط الحياة والمسؤوليات، لكن استمرار هذه الأعراض قد يكون مؤشرًا على التعرض لضغط نفسي مزمن أو استنزاف عاطفي ونفسي، خاصة مع تراكم الأعباء وعدم الحصول على فترات كافية للراحة.

ولا يقتصر الاستنزاف النفسي على الحالة المزاجية فقط، بل قد يمتد تأثيره إلى الجسم والنوم والشهية والقدرة على التركيز والتواصل مع الآخرين.

ووفقًا لمعلومات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فإن التعرض للضغط النفسي لفترات طويلة قد يؤدي إلى إنهاك جسدي وعقلي وعاطفي، وهي حالة ترتبط بما يُعرف بالاحتراق النفسي. .

علامات تكشف أنكِ تعانين من الاستنزاف النفسي

1. الشعور بالتعب المستمر رغم النوم

من أبرز العلامات الشعور بالإرهاق طوال الوقت، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الراحة، مع صعوبة استعادة النشاط والقدرة على إنجاز المهام اليومية.

2. العصبية والانفعال من أبسط المواقف

قد تلاحظين أنكِ أصبحتِ سريعة الغضب، وأن مواقف بسيطة كانت تمر دون اهتمام أصبحت تثير انزعاجك، مع صعوبة التحكم في ردود أفعالك.

3. فقدان الرغبة في التواصل مع الآخرين

الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة، وعدم الرغبة في المكالمات أو الزيارات والتجمعات، حتى الأنشطة التي كنتِ تستمتعين بها سابقًا.

4. صعوبة التركيز والنسيان المتكرر

قد تجدين صعوبة في التركيز أثناء العمل أو المذاكرة، وتنسين تفاصيل بسيطة، أو تستغرقين وقتًا أطول لاتخاذ القرارات وإنجاز المهام المعتادة.

5. اضطرابات النوم

سواء صعوبة الدخول في النوم، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، أو النوم لساعات طويلة مع الاستيقاظ دون الشعور بالراحة.

6. تغير الشهية والوزن

قد يؤدي الضغط النفسي المستمر إلى فقدان الشهية أو تناول الطعام بكميات أكبر من المعتاد، وهو ما قد يصاحبه تغير غير مقصود في الوزن.

7. الشعور باللامبالاة وفقدان المتعة

من العلامات التي تستحق الانتباه عدم الشعور بالسعادة تجاه الأشياء التي كانت تمنحكِ الراحة، أو الإحساس بأنكِ تؤدين مسؤولياتك بصورة آلية دون رغبة أو حماس.

8. أعراض جسدية متكررة دون سبب واضح

قد يظهر الاستنزاف النفسي في صورة صداع متكرر، وشد عضلي، وآلام في الرقبة والظهر، واضطرابات بالمعدة أو خفقان القلب.

ما أسباب الاستنزاف النفسي؟

هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى تراكم الضغوط النفسية، أبرزها:

تحمل مسؤوليات أسرية ومهنية تفوق القدرة على التحمل.

المشكلات المستمرة في العلاقات الزوجية أو العائلية.

عدم الحصول على الدعم النفسي من المحيطين.

القلق المستمر بشأن الأوضاع المادية أو المستقبل.

إهمال الاحتياجات الشخصية وتقديم احتياجات الآخرين طوال الوقت.

المرور بأحداث حياتية صعبة أو تغيرات مفاجئة.

كيف تتعاملين مع الاستنزاف النفسي؟

خصصي وقتًا يوميًا للراحة بعيدًا عن المسؤوليات.

لا تحملي نفسكِ أكثر من طاقتها، وتعلمي طلب المساعدة.

احرصي على النوم المنتظم والتغذية المتوازنة.

مارسي المشي أو أي نشاط بدني تحبينه.

تحدثي مع شخص تثقين به عن الضغوط التي تواجهينها.

ضعي حدودًا صحية في علاقاتك، ولا تشعري بالذنب عند رفض بعض الطلبات.

متى تحتاجين إلى استشارة متخصص؟

إذا استمرت الأعراض وأصبحت تؤثر على حياتكِ اليومية أو قدرتكِ على العمل ورعاية أسرتكِ والتواصل مع الآخرين، فمن الأفضل استشارة طبيب أو متخصص في الصحة النفسية، خاصة إذا صاحبها شعور مستمر بالحزن أو اليأس أو فقدان الاهتمام بالحياة.

فالاستنزاف النفسي ليس ضعفًا في الشخصية، وتجاهل الضغوط لفترات طويلة قد يزيد تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية.