قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 112]، تأتي هذه الآية ردًّا على مَن ظنوا أن دخول الجنة يكون بمجرد الانتساب، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: 111]، فبيَّن سبحانه أن الأمر ليس بالأماني، وإنما بإخلاص التوجه إلى الله والإحسان في العمل.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من هذه الآية نستطيع أن نستنبط منهجًا متكاملًا لبناء الإنسان، يبدأ بالمعرفة التي تهديه إلى الله، والإيمان الذي يعمر قلبه، والعمل الذي تظهر فيه ثمرة إيمانه، والإحسان الذي يمتد أثره إلى حياته.

واشار الى أن الفكر على درجات؛ فهناك الفكر السطحي الذي يقف عند ظاهر الأشياء، والفكر العميق الذي يدرك حقائقها ودقائقها، ثم يأتي الفكر المستنير الذي يربط هذه الحقائق بخالقها ومسبِّب أسبابها سبحانه وتعالى، ويرى في الكون دلائل عظمته وحكمته وبديع صنعه.

وقد يعرف الإنسان قوانين الكون، ويدرك أسراره، وينتفع بما وصل إليه من العلم، ولكنه ما دام يقف عند حدود الأسباب، ولا يقوده التأمل فيها إلى معرفة خالقها سبحانه وتعالى، فإنه لم يبلغ بعدُ تمام الاستنارة؛ فالغاية العليا للعلم أن يقود صاحبه إلى معرفة الله وخشيته، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9].

ولكن المعرفة وحدها ليست نهاية الطريق؛ فلا بد أن تظهر آثار الإيمان وثمراته في العمل والسلوك، ولذلك يقرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح، فيقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: 107].

وتأمل قوله سبحانه: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، فقد جمع بين إخلاص التوجه إلى الله والإحسان في العمل، والإحسان كلمة جامعة لمعاني الخير والبر؛ فمن مظاهره إتقان العبادة، وتزكية النفس، وعمارة الكون، ونفع الخلق.

وكلمة «مَنْ» تفيد العموم؛ فيشمل الخطاب العربي والأعجمي، والأبيض والأسود، والغني والفقير، وهنا تظهر عالمية الإسلام؛ فدعوة الله ليست لجنس دون جنس، ولا لطبقة دون أخرى، وإنما هي خطاب للعالمين، وميزان التفاضل عند الله هو التقوى، لا النسب ولا اللون ولا الأصل، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13].

ثم يبيِّن سبحانه ثمرة هذا المنهج فيقول: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؛ فالله لا يضيع أجر المحسنين، ويؤمِّنهم مما يستقبلونه في الآخرة، وينفي عنهم الحزن على ما فاتهم.

وهذا هو البناء القرآني للإنسان: علمٌ يهديه إلى الله، وإيمانٌ يعمر قلبه، وعملٌ تظهر فيه ثمرة إيمانه، وإحسانٌ يمتد أثره إلى النفس والناس والكون.