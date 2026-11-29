أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم / الأحد/ غياب لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر عن الملاعب لأجل غير مسمى، وذلك عقب تعرضه لخلع في الوتر الشظوي بكاحله الأيمن خلال مواجهة هامبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأوضح النادي البافاري ـ في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة إكس ـ أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي لتجاوز هذه الإصابة، في ضربة فنية جديدة تزيد من متاعب الفريق خلال المرحلة المقبلة.