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وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو.. فيديو

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:55 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
أكد هشام عرفات وزير النقل، إنه سيتم تحديد سعر تذكرة المترو وفقا للمحطات على خطوط المترو الحالية فى عام 2018، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسي كان واضحا بأن الخطوط الجديدة لا يمكن تحديد سعرها على الأسعار القديمة.

وأضاف "عرفات " فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن خطوط المترو الجديدة سيكون سعرها مختلف تماما، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نظام المحطات في أول شهر يوليو فى عام 2018 ، وسيتم تحديد عدد محطات لتحديد سعر التذكرة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين على مدار خط المترو.

وأوضح أنه يتم دراسة عدد المحطات التي سيتم تحديد سعر التذكرة على أساسها حاليا، لافتا إلى أنه فى شهر أكتوبر من العام المقبل سيتم إضافة 6 محطات حتى نادي الشمس، ويعقبها 6 محطات جديدة فى العام الذي يليه وهكذا.

وأردف قائلا:"تم تغيير بوابات الدخول وينقصنا بوابات الخروج وسيتم الانتهاء من ذلك المشروع خلال مايو من عام 2018".

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