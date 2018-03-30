6 أفلام تعرض خلال أيام موسم شم النسيم.. محمد رجب ينافس هانى رمزى بـ "بيكيا".. وبيومى فؤاد يشارك بـ "نورت مصر"

هانى رمزى يعود إلى السينما بفيلم "قسطى بيوجعنى"

أحمد السبكى ينافس بثلاثة أفلام

قسطي بيوجعني :



بيكيا :

بعد تأجيله من الموسم الماضي ينافس فيلم بيكيا لمحمد رجب في شم النسيم ويشاركه البطولة النسائية أيتن عامر في ثاني تعاون بينهما منذ فيلم سالم أبو أخته ويجسد محمد رجب خلال أحداثه دور بائع روبابيكيا الفيلم بطولة محمد لطفي وأحمد حلاوة وأحمد صيام ومجدي بدر وشيماء سيف والوجه الجديد ميرنا جميل، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج محمد حمدي.



نورت مصر :

هو أولى بطولات بيومي فؤاد المطلقة ومن المقرر طرحه بدور العرض في 4 أبريل المقبل ويشاركه البطولة محمد ثروت، هشام إسماعيل، أحمد حلاوة، وهو من تأليف وليد يوسف، ومن إخراج شادي علي.



ساعة صفا :

كما يراهن السبكي بأحمد فتحي في أولى بطولاته المطلقة والفيلم يدور في إطار كوميدي حول شاب من حارة شعبية يسعى للزواج من فتاة تجسدها دينا فؤاد ويواجهها الكثير من الصعوبات ويشارك في بطولة الفيلم هالة فاخر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام ومن إخراج هاني حمدي



الخروج عن النص :

يشارك في بطولة الفيلم محمد نجاتي ونرمين ماهر وحسن عيد وتارا عماد وراندا البحيري ومراد فكري وصبري عبد المنعم وهو من تأليف حسين أبو الدهاب، ومن إخراج حسين السيد



صباح الخير :

يشارك المطرب إيساف بفيلم "صباح الخير" ومن بطولة إلهام عبد البديع وراندا البحيري وأحمد تهامي ومصطفى هريدي وأحمد فاروق وهو من تأليف هيثم وحيد ومن إخراج أسامه فاضل

تستقبل دور العرض خلال الأيام المقبلة 6 أفلام حيث تتنافس على إيرادات موسم شم النسيم والتى تشهد عودة نجوم بعد غياب بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنجوم كبطولة مطلقة لأول مرة في حين استحوذ السبكي على نصيب الأسد بـ3 أفلام دفعة واحدة.يمثل الفيلم عودة هاني رمزي لشاشة السينما بعد غياب 3 سنوات من آخر أعماله "نوم التلات" ويشاركه البطولة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع، تأليف وإخراج إيهاب لمعي وإنتاج شركة سوتير.