ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

ملفات

6 أفلام تعرض خلال أيام موسم شم النسيم.. محمد رجب ينافس هانى رمزى بـ "بيكيا".. وبيومى فؤاد يشارك بـ "نورت مصر"

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:03 ص
فيلم بيكيا
فيلم بيكيا
أحمد إبراهيم
هانى رمزى يعود إلى السينما بفيلم "قسطى بيوجعنى"
أحمد السبكى ينافس بثلاثة أفلام

تستقبل دور العرض خلال الأيام المقبلة 6 أفلام حيث تتنافس على إيرادات موسم شم النسيم والتى تشهد عودة نجوم بعد غياب بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنجوم كبطولة مطلقة لأول مرة في حين استحوذ السبكي على نصيب الأسد بـ3 أفلام دفعة واحدة.

قسطي بيوجعني :
يمثل الفيلم عودة هاني رمزي لشاشة السينما بعد غياب 3 سنوات من آخر أعماله "نوم التلات" ويشاركه البطولة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع، تأليف وإخراج إيهاب لمعي وإنتاج شركة سوتير.

بيكيا :
بعد تأجيله من الموسم الماضي ينافس فيلم بيكيا لمحمد رجب في شم النسيم ويشاركه البطولة النسائية أيتن عامر في ثاني تعاون بينهما منذ فيلم سالم أبو أخته ويجسد محمد رجب خلال أحداثه دور بائع روبابيكيا الفيلم بطولة محمد لطفي وأحمد حلاوة وأحمد صيام ومجدي بدر وشيماء سيف والوجه الجديد ميرنا جميل، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج محمد حمدي.

نورت مصر :
هو أولى بطولات بيومي فؤاد المطلقة ومن المقرر طرحه بدور العرض في 4 أبريل المقبل ويشاركه البطولة محمد ثروت، هشام إسماعيل، أحمد حلاوة، وهو من تأليف وليد يوسف، ومن إخراج شادي علي.

ساعة صفا :
كما يراهن السبكي بأحمد فتحي في أولى بطولاته المطلقة والفيلم يدور في إطار كوميدي حول شاب من حارة شعبية يسعى للزواج من فتاة تجسدها دينا فؤاد ويواجهها الكثير من الصعوبات ويشارك في بطولة الفيلم هالة فاخر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام ومن إخراج هاني حمدي

الخروج عن النص :
يشارك في بطولة الفيلم محمد نجاتي ونرمين ماهر وحسن عيد وتارا عماد وراندا البحيري ومراد فكري وصبري عبد المنعم وهو من تأليف حسين أبو الدهاب، ومن إخراج حسين السيد

صباح الخير :
يشارك المطرب إيساف بفيلم "صباح الخير" ومن بطولة إلهام عبد البديع وراندا البحيري وأحمد تهامي ومصطفى هريدي وأحمد فاروق وهو من تأليف هيثم وحيد ومن إخراج أسامه فاضل

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: طلبنا 300 ألف دولار للمشاركة في لقاء الفجيرة

"المسح الجيولوجي": زلزال 7.2 قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة

موسى مصطفى موسى: أسعى للقاء الرئيس السيسي.. «فيديو»

أول تعليق من أمريكا على طرد دبلوماسييها من روسيا

3 أسباب وراء قرار خفض سعر الفائدة

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

متحدث البرلمان يكشف موعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أمام النواب.. فيديو

«تقرير سويسرا» يحسم مصير علي جبر مع وست بروميتش

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو

"البدري" معروض على الزمالك

ترك "اللاب توب" مفتوح لفترة يسبب كارثة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

فيديو

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو
هاني النقراشي: الماء والطاقة مرتبطان وعلينا إدارة مواردنا لضمان الاستدامة.. فيديو
أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو
عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو
قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟