احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة بيت ملائكة الأنبا تكلا بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالاسكندرية، احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة "بيت ملائكة الأنبا تكلا" بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإسكندرية بحضور صاحبي النيافة الأبوين الأسقفين اللذين يخدمان بالإسكندرية، الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية عدة كلمات للقمص كيرلس قلته كاهن الكنيسة وراعي خدمة الحضانة عن تاريخ ونشأة الحضانة، والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية عن حلم بدأه القديس القمص بيشوي كامل في الإسكندرية وتطور علي مدار السنين ونتج عنه ثمر مفرح للكنيسة في الإسكندرية. وعرض مسرحي عن اليوبيل الذهبي لتأسيس الحضانة تخلله العديد من الفقرات من ترانيم كورال أطفال الحضانة وحوار الأطفال مع قداسة البابا.

وفي ختام الاحتفالية شكر قداسة البابا الجميع، وشرح أن كلمة "الحضانة" تأتي من كلمة "حضن" وترجع أهمية الحضانة للأسباب الآتية:

١- أنها مسؤولية هامة من مسؤوليات الكنيسة التي كما تخدم الكبار في القداسات والصلوات الطقسية هكذا تخدم الصغار في مدارس الأحد الصباحية فالحضانة مسؤولية الكنيسة.

٢- هذه المسؤولية تؤديها الكنيسة بصورة تلقائية دون إذن من أحد.

٣- أن تعريف الكنيسة في المفهوم القبطي كونها "بيت - أم - فرح".

٤- أنها احتواء واحتمال لعدد ليس بقليل من الأطفال.