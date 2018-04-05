رسميا .. غياب نجم المقاصة أمام الزمالك بالدورى الممتاز

تأكد غياب باولن فوافى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ28 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017/2018.



ويعانى فوافى من تمزق فى الأربطة بعد إصابته فى المباراة الماضية أمام سموحة ، وخروجه من المباراة دون استكمالها، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للأشعة من أجل معرفة مدة غيابه عن الملاعب.



ويعد فوافى أحد أهم اللاعبين داخل المقاصة فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية الكبيرة للغاية التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات.