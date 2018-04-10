«كابيلو» يختار خليفة كريستيانو رونالدو

كشف المدرب الإيطالي، فابيو كابيلو، امس الاثنين، عمن سيخلف كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في ملاعب كرة القدم، من وجهة نظره.



وخلال تصريحات لشبكة "راي سبورت" الإيطالية، سُئل كابيلو عما سيحدث في كرة القدم، بعد فترة ميسي ورونالدو، فقال: "سيستمران لعامين آخرين، وبعدها سيكون هناك كيليان مبابي، يمتلك مستقبلًا عظيمًا، إنه كريستيانو رونالدو الجديد".



وبخصوص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، رد المدرب السابق لريال مدريد: "ما زال يحتاج للتحسن، لكنه سيكون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، في المستقبل".