ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

«كابيلو» يختار خليفة كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:17 ص
كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد
حسن العمدة
كشف المدرب الإيطالي، فابيو كابيلو، امس الاثنين، عمن سيخلف كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في ملاعب كرة القدم، من وجهة نظره.

وخلال تصريحات لشبكة "راي سبورت" الإيطالية، سُئل كابيلو عما سيحدث في كرة القدم، بعد فترة ميسي ورونالدو، فقال: "سيستمران لعامين آخرين، وبعدها سيكون هناك كيليان مبابي، يمتلك مستقبلًا عظيمًا، إنه كريستيانو رونالدو الجديد".

وبخصوص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، رد المدرب السابق لريال مدريد: "ما زال يحتاج للتحسن، لكنه سيكون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، في المستقبل".

ترشيحاتنا

مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

أمير كرارة يكشف سر لقب «باشا مصر» ..فيديو

بوسي تتألق في حفلة النادي الأهلي.. وتطالب الجماهير بالدعاء للخطيب

بن سلمان والحريري.. صداقة قوية ترويها صور الـ"سيلفي"

رضا عبد العال : مرتضي منصور استطاع توجيه ضربة قاسية للنادي الأهلي

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

حيلة عجيبة تخلصك من الصداع حتى أثناء الصيام

ننشر قائمة الأفلام السعودية التي ستعرض في فرنسا خلال زيارة "بن سلمان"

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

الصحف الانجليزية تتغنى بـعودة محمد صلاح قبل موقعة الـ"سيتى"

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

يوميات النجوم على مواقع التواصل .. أول تعليق لـ "شيرين عبد الوهاب" على زواجها من حسام حبيب.. وأصالة ومنة شلبى وعاصي الحلاني يهئنونها بالزواج .. وصلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو
شاهد .. خيري رمضان يتناول الفسيخ مع مدحت العدل على الهواء
تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم
شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟