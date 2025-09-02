قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو

هرم خوفو
هرم خوفو
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على الحفاظ وصون آثارها الفريدة، ولا سيما الهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز مفهوم السياحة الخضراء، تم تركيب أحدث أجهزة تنقية الهواء من طراز شارب والمزودة بتقنية البلازما كلاستر داخل غرف الملك والملكة بهرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بالتعاون مع مجموعة العربي وشارب اليابانية.

هرم خوفو

وقام الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، برفقة هيديوكي ناجامين، المدير العام للأجهزة الذكية وتنقية الهواء بشركة شارب اليابانية، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، بجولة داخل الهرم لتفقد الأجهزة والاطمئنان على كفاءتها.

وجار إعداد الدراسات اللازمة لتركيب هذا النظام داخل هرمي خفرع ومنكاورع.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو يمثل خطوة مهمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على التراث الأثري المصري، حيث ستساهم في خفض معدلات الرطوبة داخل الغرف الأثرية وتنقية الهواء، وهو ما يساعد على حماية الجدران الداخلية من عوامل التآكل.

وأضاف أن الوزارة حريصة كذلك على أن يحظى زوار المنطقة بتجربة آمنة ومريحة أثناء دخولهم الغرف الأثرية الضيقة داخل الأهرامات، حيث تسهم هذه الأجهزة في تحسين جودة الهواء بشكل مباشر، مما يوفر بيئة صحية وأكثر متعة لاكتشاف عظمة الحضارة المصرية.

من جانبه، قال هيديوكي ناجامين إن مشاركة الشركة في هذه الخطوة تعكس تقديرها للحضارة المصرية العريقة، والتزامها بتقديم أحدث الحلول الذكية للحفاظ على التراث الإنساني.

ووصف المهندس محمد عبد المجيد العربي، هذه الخطوة بأنها تعكس الإيمان العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية التراث الأثري، فهي لم تعد رفاهية وإنما ضرورة بيئية وصحية، معرباً  عن فخره بأن تكون الشركة شركاء في هذا المشروع الذي يرسّخ مكانة مصر كموطن للحضارة والتاريخ على الساحة العالمية.

البلازما كلاستر غرف الملك والملكة بهرم الملك خوفو أهرامات الجيزة خوفو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

إسعاف

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

متبقيات المبيدات

متبقيات المبيدات: تحليل أكثر من 24 ألف عينة سلع غذائية خلال أغسطس

هرم خوفو

تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لشعب كنيسة مارجرجس بمنسافيس

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد