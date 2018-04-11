10 عواصم تحتضن سباقات كأس رئيس الإمارات للخيول

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الإمارات، للخيول العربية الأصيلة، عن أجندة النسخة الـ 25 للسباقات، التي تقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة.





وتستضيف 10 عواصم عالمية، سلسلة السباقات، والتي تنطلق 14 أبريل الجاري في مصر، وفي 13 مايو المقبل، بمضمار لونج شامب بفرنسا.





وتنتقل المحطة الثالثة لتقام في مضمار دوندخت في هولندا، 24 يونيو المقبل، ويستضيف مضمار سان سيرو بميلانو بإيطاليا، السباق الرابع في الأول من يوليو المقبل.





ويحتضن مضمار أوستند في بلجيكا، السباق الخامس، بتاريخ 30 يوليو المقبل، وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، المحطة السادسة، في 26 أغسطس المقبل.





كما يحتضن مضمار دونكستر، في بريطانيا، المحطة السابعة، ويستضيف مضمار تشرشل داونز العريق، في الولايات المتحدة الأمريكية، سباق المحطة الثامنة في 29 سبتمبر المقبل.





وفي 18 نوفمبر المقبل، تعود سلسلة السباقات للمنطقة العربية، حيث يستضيف مضمار الدار البيضاء بالمملكة المغربية، سباق المحطة التاسعة، في حين ستكون الرياض، مسك ختام سلسلة سباقات الكأس، والتي ستقام للمرة الأولى في مسيرتها، 6 ديسمبر المقبل.



