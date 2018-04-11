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رياضة

10 عواصم تحتضن سباقات كأس رئيس الإمارات للخيول

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الإمارات، للخيول العربية الأصيلة، عن أجندة النسخة الـ 25 للسباقات، التي تقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة.

وتستضيف 10 عواصم عالمية، سلسلة السباقات، والتي تنطلق 14 أبريل الجاري في مصر، وفي 13 مايو المقبل، بمضمار لونج شامب بفرنسا.

وتنتقل المحطة الثالثة لتقام في مضمار دوندخت في هولندا، 24 يونيو المقبل، ويستضيف مضمار سان سيرو بميلانو بإيطاليا، السباق الرابع في الأول من يوليو المقبل.

ويحتضن مضمار أوستند في بلجيكا، السباق الخامس، بتاريخ 30 يوليو المقبل، وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، المحطة السادسة، في 26 أغسطس المقبل.

كما يحتضن مضمار دونكستر، في بريطانيا، المحطة السابعة، ويستضيف مضمار تشرشل داونز العريق، في الولايات المتحدة الأمريكية، سباق المحطة الثامنة في 29 سبتمبر المقبل.

وفي 18 نوفمبر المقبل، تعود سلسلة السباقات للمنطقة العربية، حيث يستضيف مضمار الدار البيضاء بالمملكة المغربية، سباق المحطة التاسعة، في حين ستكون الرياض، مسك ختام سلسلة سباقات الكأس، والتي ستقام للمرة الأولى في مسيرتها، 6 ديسمبر المقبل.

وتم الإعلان عن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمقر مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، بحضور مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة المنظمة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، والمستشار فيصل الرحماني، المشرف العام للسباقات.

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