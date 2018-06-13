بشرى سارة من محمد صلاح للجماهير المصرية قبل مواجهة أوروجواي

زف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية، وذلك قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا.



شارك المحترف الدولي المصري محمد صلاح، في التدريبات الجماعية اليوم في مران منتخب مصر الصباحي باستاد أحمد ارينا في مدينة جروزني الشيشانية.



وشارك محمد صلاح في التدريبات البدنية فقط بدون كرة، وذلك في إطار استعداداته وبرنامجه التأهيلي للعودة من إصابته على مستوى الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبل في أولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.

