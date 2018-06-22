ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

رائعة بهاء طاهر خالتى صفية والدير على مسرح الساقية.. الاثنين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
يعرض على مسرح الحكمة فى ساقية عبد المنعم الصاوى مسرحية "صفية" لفريق "كيان" المسرحى مساء الاثنين 25 من يونيو الساعة السابعة، المسرحية من إعداد وإخراج منال عامر.

أحداث العرض مأخوذة عن رائعة الكاتب المبدع بهاء طاهر "خالتى صفية والدير" والتى تقدم حالة مختلفة بين الحب والانتقام المدمر، وتدور الأحداث فى صعيد مصر فصفية الفتاة الجميلة تعشق حربيًّا الشاب القوى والوسيم، ولكن حربيًّا لا يشعر بحبها بل يتوسط فى زواجها من الباشا، فلا تغفر صفية له ذلك وتقرر الانتقام.

ترشيحاتنا

تركيا: عملية أمنية كبيرة في فندق بإسطنبول

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

تركيا تتسلم أول مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة

التحالف الدولي يشن غارة ضد الجيش السوري ويسقط ضحايا

تعرف على طرق علاج الأكياس الدهنية في المنزل

هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

انتهاء محطتى مياه القناطر والحوامدية وبدء تشغيلهما خلال أيام

شوبير يكشف أسباب هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

حكم ربط المبايض لعدم الإنجاب مرة أخرى

مرور القاهرة: اليوم إغلاق جزئى بكوبرى 15 مايو لإصلاح الفواصل

معالج بالطب البديل: ماء الورد مفيد في العناية بالبشرة

إيرادات الأفلام: حرب كرموز يحقق مليون و700 ألف في سادس أيام العيد.. محمد عادل إمام يحاول اللحاق بأمير كرارة.. وياسمين عبدالعزيز تتراجع مع أبلة طمطم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟