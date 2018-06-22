رائعة بهاء طاهر خالتى صفية والدير على مسرح الساقية.. الاثنين

يعرض على مسرح الحكمة فى ساقية عبد المنعم الصاوى مسرحية "صفية" لفريق "كيان" المسرحى مساء الاثنين 25 من يونيو الساعة السابعة، المسرحية من إعداد وإخراج منال عامر.



أحداث العرض مأخوذة عن رائعة الكاتب المبدع بهاء طاهر "خالتى صفية والدير" والتى تقدم حالة مختلفة بين الحب والانتقام المدمر، وتدور الأحداث فى صعيد مصر فصفية الفتاة الجميلة تعشق حربيًّا الشاب القوى والوسيم، ولكن حربيًّا لا يشعر بحبها بل يتوسط فى زواجها من الباشا، فلا تغفر صفية له ذلك وتقرر الانتقام.



