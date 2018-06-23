جامعة هليوبوليس تتسلم جائزة لوكسمبورج للسلام البيئى.. صور

أعلنت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، تسلم حلمي ابو العيش، رئيس مجلس أمناء الجامعة جائزة لوكسمبورج للسلام البيئى لعام 2018، كأول مؤسسة مصرية وعربية تحصل على هذه الجائزة الرفيعة، وذلك في الحفل الذى أقيم فى مقر البرلمان الأوربى فى لوكسمبورج بمناسبة توزيع جوائز لوكسمبورج للسلام.



وأوضح بيان صادر عن الجامعة اليوم، أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا من مؤسسة شنجن للسلام وجائزة لكسمبورج للسلام بشركة "سيكم" كمبادرة تأسست برؤية التنمية المستدامة، والعطاء للمجتمع، منوهة بأن جائزة "السلام البيئي المتميز" تُمنح لمن يعمل على بناء السلام بشكل مباشر أو يروّج لثقافة السلام عبر مبادرات أو ممارسات بيئية، سواء كان فرد أو منظمة.



وقال حلمى أبو العيش، إن هيئة المحلفين اختارت مبادرة سيكم لتحصل على جائزة هذا العام "بهدف تطوير الفرد والمجتمع والبيئة من خلال نهج شامل يدمج البيئة، والاقتصاد، والحياة المجتمعية والثقافية".



وأقيم حفل توزيع جوائز لوكسمبورج للسلام هذا العام في مبنى البرلمان الأوروبي التاريخي في لوكسمبورج، كختام لمنتدى السلام العالمي لعام 2018 والذي عقد في تورنتو بكندا، وكذلك تحضيرًا لمنتدى السلام العالمي للشباب لعام 2018 الذي سيعقد في شهر يوليو القادم في الفلبين.



جدير بالذكر أن مجموعة شركات سيكم هي جزء من مبادرة سيكم التي أسسها د.إبراهيم أبوالعيش في عام 1977 من أجل دعم التنمية المستدامة في مصر من خلال إنتاج وتجهيز وتسويق الأغذية العضوية والحيوية والمنسوجات والمنتجات الطبية النباتية في مصر والعالم العربي وفي الأسواق الدولية، وقد تمت الإشادة بسيكم على نطاق واسع كـ"رائدة للقطاع العضوي المصري".



كما حازت سيكم على جائزة نوبل البديلة لعام 2003 لكونها "نموذجًا تجاريًا للقرن الواحد والعشرين" وتمثيلًا لـ"اقتصاد المحبة"، ويساهم جزء من أرباح شركات سيكم في تمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تجريها جمعية سيكم للتنمية من ضمن أنشطة أخرى في المدارس والمركز الطبي، وقد تم تحت مظلة مبادرة سيكم افتتاح جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة في عام 2012.