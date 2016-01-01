الخطيب يزور منتجع الأهلي في مرسى مطروح .. اليوم

يزور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح، يرافقه في الزيارة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي.



وقال محمد مرجان، إن الهدف من الزيارة هو تَفقُّد المنشآت، ومتابعة كل التجهيزات بالمنتجع، وإجراء مقابلات مع مسئولي مرسى مطروح، لتحقيق المزيد من الخدمات لأعضاء النادي الأهلي خلال هذا الصيف في المنتجع.

