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زوجة الأسطورة تروي القيم التي أرساها المنسي في أبنائه ..فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:47 م
الشهيد البطل أحمد
الشهيد البطل أحمد المنسي
هاني حسين
قالت منار محمد، زوجة الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي، إن أسرة الشهيد البطل بأكملها في حالة نفسية سيئة بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لاستشهاده.

وأضافت "محمد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "أشعر بمرور شريط الأحداث التي أدت إلى استشهاده مرة أخرى وكأنها تحدث لأول مرة.. وقلوبنا بها حزن كبير لفراقه.. وربنا ميحكمش على حد بالموقف ده".

وتابعت: "أبنائي كويسين ويشعرون بالفخر لما حققه والدهم من بطولات"، موضحة أن المنسي أرسى في أبنائه قيمًا طيبة يلتزمون بها طوال حياتهم.

واستكملت حديثها: "أول تلك القيم هي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى .. ثم حبهم لوطنهم والجيش .. واستعدادهم للتضحية في أي وقت عن تراب هذا الوطن العزيز".

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