ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائبة: موازنة الصحة والتأمين الشامل على رأس توصيات النواب

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:55 ص
نواب
نواب
أحمد أيمن
أعلنت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن موافقة اللجنة على محور الصحة ببرنامج حكومة مدبولي، مؤكدة أن الموافقة جاءت مشروطة بعدد من التوصيات لضمان تنفيذ البرنامج على أكمل وجه فيما يخص قطاع الصحة.

واستعرضت موسى في تصريحات خاصة، أبرز هذه التوصيات وجاء على رأسها الوصول بموازنة القطاع للنسبة المقررة بالدستور المصري وهي 3% من الناتج القومي الإجمالي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتفق مع النسب العالمية، هذا بجانب تفعيل المجلس الأعلى للصحة، فضلا عن رفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات علي مستوي الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

وأكدت عضو لجنة الصحة أن التوصيات تطرقت أيضا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي إطلاق المرحلة الأولى منه، حيث أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتطبيق مراحل القانون مع توفير كافة الموارد المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة لذلك.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أبحث عن عرض مناسب لرحيل شيكابالا عن الزمالك

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

سر علاقة أيمن نور برئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة

أول رد فعل من مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

مي سليم ووليد فواز.. قصة 25 يوم حب تنتهي بالصدمة .. صور

محمد صبحي: الفقراء أكثر المتضررين من زيادة سعر البنزين والسولار

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

ليلى عز العرب: لا أستطيع الاستغناء عن السجائر وأحب سورة يوسف

لواء سابق: خاطفو طفل الشروق أجروا مني الفيلا بـ 10 آلاف جنيه شهريا

ميدو: فوز كرواتيا بكأس العالم سيكون قصة نجاح غير طبيعية لهذا السبب

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة
فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟