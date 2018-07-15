نائبة: موازنة الصحة والتأمين الشامل على رأس توصيات النواب

أعلنت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن موافقة اللجنة على محور الصحة ببرنامج حكومة مدبولي، مؤكدة أن الموافقة جاءت مشروطة بعدد من التوصيات لضمان تنفيذ البرنامج على أكمل وجه فيما يخص قطاع الصحة.



واستعرضت موسى في تصريحات خاصة، أبرز هذه التوصيات وجاء على رأسها الوصول بموازنة القطاع للنسبة المقررة بالدستور المصري وهي 3% من الناتج القومي الإجمالي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتفق مع النسب العالمية، هذا بجانب تفعيل المجلس الأعلى للصحة، فضلا عن رفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات علي مستوي الجمهورية وخاصة الحدودية منها.



وأكدت عضو لجنة الصحة أن التوصيات تطرقت أيضا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي إطلاق المرحلة الأولى منه، حيث أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتطبيق مراحل القانون مع توفير كافة الموارد المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة لذلك.