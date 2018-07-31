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ثقافة

فؤاد سزكين من علم التراث إلى تراث العالم في المنتدى التراثي الثاني 8 أغسطس

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:22 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، منتداه التراثي الثاني لعام 2018م، بعنوان (فؤاد سزكين.. مِن علم التراث إلى تراث العلم)، وذلك الأربعاء 8 أغسطس، بمقر معهد البحوث والدراسات العربية (عمارة الأوقاف)، بميدان الدقي بالقاهرة.

وقال د. فيصل الحفيان (مدير المعهد) إنَّ هذه الفعالية تأتي في إطار الدور التنويري والتثقيفي الذي يقوم به المعهد، وأضاف أن موضوع المنتدى هو العالم التركي الذي رحلَ عن دنيانا يوم السبت (30 يونيو الماضي،ويعَدُّ واحدًا مِن أهمِّ الذين خدموا تاريخ العلم العربي والإسلامي في القرن العشرين، وكان كتابُه الببليوغرافي (تاريخ التراث العربي) شاهدًا كبيرًا على التراث في القرن الماضي.

وذكر الحفيان أنَّ المنتدى يسيعرض من خلال ثلاثة محاور تمثِّلُ اهتمامات الراحل وإسهاماته العلمية، فيتناول الأول الحديث عن إسهاماته في خدمة التراث وتحديدًا كتابه الذائع، ومشروعه في النشر الذي أطلقه مِن معهد تاريخ العلوم بجامعة فرانكفورت الألمانية،ويتحدث عن هذا المحور الدكتور أيمن فؤاد سيد (أستاذ التاريخ الإسلامي، ومدير مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر).

أمَّا المحور الثاني (مصادر البخاري.. عندما يُطلب الحقُّ لذاته)، فيتحدث فيه الدكتور أحمد معبد عبد الكريم (أستاذ الحديث بكلية أصول الدين)، وفيه يعرض لتلك الآراء التي خلصَ إليها سَزكين في دراسته عن البخاري، وما قال به أولًا إزاء أسانيد البخاري، ثم رجوعه عنه.

ويتحدث الدكتور أحمد فؤاد باشا (الأستاذ المتفرغ بعلوم القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية) في المحور الثالث عن (صورة العلم العربي: قبل.. وبعد)، عن إسهام سَزكِين، في تغيير صورة العلم العربي وما قام به من نقلة نوعية في هذا الصدد.

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