بمشاركة النني.. أرسنال ينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام بولتافا.. فيديو

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة آرسنال وفورسكلا بولتافا الأوكراني بتقدم رفقاء محمد النني بهدف مقابل لاشيء، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الإمارات بالعاصمة الانجليزية لندن، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي.



سجل الهدف اللاعب الجابوني بيير-إيميريك أوباميانغ فى الدقيقة 32 من زمن المباراة، عقب تمريرة سحرية من مختاريان من الناحية اليسرى لم يتهاون الجابوني أوباميانج فى استقبالها مباشرة فى المرمى.



وظهر الدولي المصري محمد النني في تشكيل أرسنال الأساسي لهذه المباراة لأول مرة هذا الموسم، قبل أن يغيب عن الظهور في أي مباراة المدفعجية منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.



كذلك يشارك الحارس الألماني لينو لأول مرة مع أرسنال هذا الموسم بعد انتقاله للمدفعجية قادما من باير ليفركوزن.