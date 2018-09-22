رئيس جامعة الأزهر: نبذل جهودا كبيرة لراحة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر اليوم (السبت) عددا من كليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية الدراسية مع بدء العام الجامعي الجديد 2018/2019 مقدما للطلاب الجدد الهدايا بمناسبة العام الدراسي.



وأكد المحرصاوي أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة من أجل راحة الطلاب والعمل على توفير كل ما يحتاجون إليه لتذليل أي عقبات تحول دون تفوقهم. لافتا إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل لضمان التواصل بشكل مستمر مع الطلاب والاطمئنان على مدى انتظام الدراسة وعقد منتديات للحوار معهم تضمن حرية النقاش ونشر الوعي بوسطية الإسلام والتسامح والسلام.



وحث المحرصاوي الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي والتي ستقام بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العلمية بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها للإسهام بفاعلية في خدمة الوطن.



وشدد على أن الجامعة تعمل على إعداد جيل مثقف وواع. مشيرا إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إقامة معرض دائم للكتاب بالجامعة يباع بنصف الثمن للمؤلفين الثقات في شتى مناحي العلم والمعرفة.



وأكد أن التعليم الجامعي يسهم في بناء شخصية الشباب وتحقيق الثراء الفكري لهم حتى لا يقع فريسةسهلة لمن يريدون العبث بعقولهم لتحقيق أجندات خاصة.



وأضاف أن الجامعة تعمل دائما على تطوير أبنائها وتسليحهم بكل ما هو جديد ، وأنه تم إعداد محتوى علمى موحد بالكليات والأقسام الشرعية يشمل تدريس مادة الفقه بكليات الطب والزراعة والتجارة هذا العام بحيث يتضمن المقرر الدراسى لكل قطاع ما يحتاج الطلاب معرفته من القضايا المعاصرة.



وأشار إلى أنه سيتم أيضا تطبيق تجربة الكتاب الإلكترونى هذا العام، دون إلغاء الكتاب الورقى، فى بعض المواد الدراسية بكليتى اللغات والترجمة والهندسة، وإتاحته على الموقع الإلكترونى لجامعة الأزهر بالإنترنت، وتقييم هذه التجربة للتأكد من أنها فى مصلحة الطلاب، قبل إقرارها فى الكليات الأخرى.