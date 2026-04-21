إحالة قائد سيارة للنيابة العامة لتحويل المقاعد لخزانات لتجميع الوقود بطرق غير مشروعة بأسوان

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، خلال جولته تكدس عدد من المركبات أمام محطة تعبئة المواد البترولية بطريق السادات ، وذلك على الرغم من توافر الوقود بشكل كامل داخل المحطة ، وهو ما إستدعى تدخلاً فورياً لإعادة الإنضباط ومنع أى مظاهر عشوائية .

وعلى الفور، وجه المحافظ بإتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة شملت التعامل مع تروسيكل غير مرخص حاول الحصول على الوقود بالمخالفة للتعليمات السابقة، مع تكليف إدارة المرور بالتواجد الميدانى المستمر داخل وحول المحطة لتنظيم حركة الدخول، وإقتصار التزود بالوقود على المركبات المرخصة فقط من سيارات وموتوسيكلات وتروسيكلات .

وكلف محافظ أسوان بإيفاد لجنة للقيام بحملة مفاجئة عقب الإشتباه فى وجود تلاعب فى آلية توزيع الوقود ، ونجحت اللجنة فى إكتشاف وإحباط محاولة للتعبئة لسيارة بعد قيام قائدها بتحويل المقاعد الخلفية لها إلى خزانات ( تنكات ) مخصصة لتجميع المواد البترولية بطرق غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة من خلال تحرير محاضر متنوعة شملت محاولة التعدى على موظفين أثناء أداء عملهم ، وتعريضهم للخطر ، والإتجار لبيع الوقود بالسوق السوداء ، وترويع المواطنين ، وسيتم تحويله للنيابة العامة لتوقيع أقصى درجات العقوبات عليه ، مع التحفظ على السيارة ، لحين صدور القرار القانونى بشأنها .

كما شدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى المحطة بضرورة إدخال جميع المركبات إلى داخل نطاق المحطة ، ومنع الإنتظار العشوائى خارجها ، مع تنظيم عملية التموين بشكل حضارى يضمن سرعة الخدمة وتفادى التكدس ، والحفاظ على السيولة المرورية بالطريق .

وأشار عمرو لاشين بأنه تم أمس عقد إجتماع تنسيقى مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول ، وقد تم الإتفاق على إتخاذ حزمة من الإجراءات لتنظيم عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل محافظة أسوان .

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير المواد البترولية بكافة المحطات دون أى نقص ، وأن أى مظاهر إزدحام أو فوضى ناتجة عن سوء تنظيم أو ممارسات خاطئة سيتم التعامل معها بكل حزم ، مع عدم السماح بأى تجاوزات أو إستغلال للمواطنين .

وتناشد محافظة أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بالقواعد المنظمة لعملية التزود بالوقود ، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمرورية ، وعدم التكدس أو التزاحم خارج المحطات ، و التأكيد على أن الوقود متوافر ولا داعى للقلق على الإطلاق ، وأن الإلتزام والإنضباط هو السبيل لضمان حصول الجميع على الخدمة بسهولة ويسر .