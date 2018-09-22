رئيس جامعة عين شمس يؤدي تحية العلم والنشيد الوطني مع الطلاب

أدى الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، تحية العلم الجمهوري، والنشيد الوطني، منذ قليل، بحرم كلية التجارة بجامعة عين شمس، معلنًا بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019.



ووجه رئيس الجامعة كلمة لطلاب جامعة عين شمس، قائلًا: "الجامعة هي البيت الثاني للطالب، وعليه أن يحافظ عليه ويستفيد منه"، متمنيًا للطلاب عاما جامعيا موفقا ومتميزا.



وكانت جامعة عين شمس، استقبلت طلابها القدامى والمستجدين بالعام الجامعي 2018/2019 بالموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك من حرم كلية التجارة بالجامعة.



وتزينت الجامعة بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية للطلاب، كما شارك طلاب التربية العسكرية والأنشطة الطلابية في أعمال الاستقبال، حيث عزفت الفرقة العسكرية بالنشيد الوطني، وتم رفع العلم الجمهوري إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد.

