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تعليم

محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المدارس لمتابعة العملية التعليمية والوقوف على مدى انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد أبو الحارث مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

قام محافظ الفيوم بزيارة لمدرسة القديس ميخائيل للراهبات وشهد طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب المدرسة، وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم بالعام الدراسى الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وعلى شعب محافظة الفيوم، كما تفقد محافظ الفيوم عددًا من الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتحصيل الدراسى والاجتهاد منذ اليوم الأول للدراسة، وكذلك الاهتمام بالأنشطة المدرسية لاستغلال طاقات الطلاب بصورة إيجابية، كما أكد على ضرورة غرس روح الانتماء لدى الطلاب، والتوعية بقيمة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

كما قام المحافظ بتفقد سير العملية التعليمية فى عدد من الفصول وشهد طابور الصباح بمدرسة الجمهورية، كما افتتح المبنى الجديد بالمدرسة الذى يضم 6 فصول للمرحلة الإعدادية، وأكد على ضرورة تنمية روح الانتماء لدى الطلاب، وأن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لمصر، لافتًا إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2019 هو عام التعليم فى مصر، والذى يأتى بالتزامن مع النظام التعليمى الجديد الذى تطبقه مصر بدءًا من هذا العام الدراسى.

كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم تفقد سير العمل بمدرسة السلام الخاصة، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على تسليم الكتب للطلاب، كما تفقد المكتبة وحجرة الموسيقى وأكد أن العملية التعليمية ليست مقتصرة على التحصيل الدراسى فقط وإنما يجب أن تكون مصحوبة بممارسة الأنشطة التعليمية، وأن تكون المدرسة بيئة جاذبة للطلاب تسود فيها قيم التعاون والاحترام المتبادل.

الجدير بالذكر أن الدراسة قد بدأت اليوم السبت فى 13 مدرسة فقط بمحافظ الفيوم منها 6 مدارس خاصة و7 مدارس للتعليم الصناعى، بإجمالى 23327 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية.
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو
محافظ الفيوم يتابع العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. فيديو

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