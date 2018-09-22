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رياضة

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
نور عادل
نجح المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الانجليزي،في تسجيل الهدف الثالث لفريقه امام منافسه ساوثهامبتون الانجليزي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد انفيلد في إطار الجولة السادسة.

وسجل الهدف محمد صلاح بعد متابعة لتسديدة زميله شاكيري الرائعة من ركلة حرة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

وشارك محمد صلاح في الشوط الأول أساسيًا منذ انطلاقه حيث دفع به يورجن كلوب بالتشكيلة الأساسية.

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