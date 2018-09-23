ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انطلقت الدراسة، اليوم الأحد، بـ 2364 مدرسة بمختلف أحياء المحافظة، حيث استقبلت نحو مليون و250 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وقالت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الكتب الدراسية وصلت المخازن بنسبة 100%، وجري نقلها للإدارات التعليمية الثمانية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب بالمدارس، دون التقيد بسداد المصروفات.

ووجهت مديري الإدارات التعليمية بحظر استخدام أية كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، ومنع دخول مندوبي مبيعات الكتب الخارجية أو غيرهم للمدارس.

وشددت آمال عبد الظاهر على إبراز نماذج النجاح من مديري المدارس والمعلمين لخلق الروح التنافسية مع الالتزام بكافة القرارات الوزارية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي العام.

وشددت وكيل تعليم الاسكندرية على حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، فضلا عن تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وفق القرار الوزاري 287.

ونوهت إلى الالتزام بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وحظر استخدام الهواتف المحمولة والتدخين للطلاب والمعلمين داخل الحرم المدرسي والعمل على تهيئة بيئة آمنة ومناخ صحي للمعلم والمتعلم.
مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب
مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب
مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب
مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب

ترشيحاتنا

علاج الحبوب والهالات.. 8 وصفات طبيعية لجمالك

إكرامي: حارس وفاق سطيف مهزوز والأهلي قادر على هز شباكه.. فيديو

عايزين ست.. دورات أنوثة للتدريب على التعامل مع الجنس الخشن.. فيديو وصور

قراصنة يختطفون 12 من طاقم سفينة سويسرية في مياه نيجيريا

فيضانات وعواصف تجتاح تونس.. فيديو

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالكورنيش

وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

وفاة الحالة الرابعة في كارثة الغسيل الكلوي بالشرقية

أعاد لمصر هيبتها الدولية.. الأحزاب تتغنى بمشاركة الرئيس السيسي في جمعية الأمم المتحدة.. مستقبل وطن: الإرهاب وأزمات المنطقة على رأس الأجندة.. والمصريين الأحرار: فرصة قوية لخدمة الاستثمار

تعرف على دعاء حرص النبي عليه أثناء الصلاة

رد عالم أزهري على فتاة تريد خلع حجابها في ليلة الزفاف

مسئولان بالتعليم يتابعان بدء الدراسة بمدارس باب الشعرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

شريف إكرامي: لولا اصابة الشناوي لما شاركت في كأس العالم ..فيديو
محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو
إكرامي ينفعل على الهواء: الخطيب مش حنفي.. فيديو
وائل جمعة يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة التكميلية.. فيديو
محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟