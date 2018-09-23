مدارس الإسكندرية تستقبل مليون و250 ألف طالب

انطلقت الدراسة، اليوم الأحد، بـ 2364 مدرسة بمختلف أحياء المحافظة، حيث استقبلت نحو مليون و250 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.



وقالت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الكتب الدراسية وصلت المخازن بنسبة 100%، وجري نقلها للإدارات التعليمية الثمانية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب بالمدارس، دون التقيد بسداد المصروفات.



ووجهت مديري الإدارات التعليمية بحظر استخدام أية كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، ومنع دخول مندوبي مبيعات الكتب الخارجية أو غيرهم للمدارس.



وشددت آمال عبد الظاهر على إبراز نماذج النجاح من مديري المدارس والمعلمين لخلق الروح التنافسية مع الالتزام بكافة القرارات الوزارية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي العام.



وشددت وكيل تعليم الاسكندرية على حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، فضلا عن تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وفق القرار الوزاري 287.



ونوهت إلى الالتزام بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وحظر استخدام الهواتف المحمولة والتدخين للطلاب والمعلمين داخل الحرم المدرسي والعمل على تهيئة بيئة آمنة ومناخ صحي للمعلم والمتعلم.