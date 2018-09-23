غدا.. الطفولة والأمومة يستقبل مسئولة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تستقبل الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، غدًا "الاثنين"، Leilani Farha المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للتعرف على دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في توفير السكن اللائق في مصر.



ويشارك في اللقاء عدد من مديري البرامج بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لعرض آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة وتقديم الخدمات للأطفال بشكل عام وسيتطرق اللقاء الى دور المجلس في إيجاد سكن مناسب للطفل، ودور خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة فى التعامل مع المشكلات التى تواجه الأطفال على مستوى الحصول على الخدمات وعلى مستوى حماية ووقاية الأطفال من العنف.