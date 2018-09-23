شاهد .. لاتسيو يمطر شباك جنوى بـرباعية في الدوري الايطالي

فاز فريق لاتسيو على منافسه جنوى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.



وسجل أهداف لاتسيو كل من فيليبي كايسيدو "هدف " ، شيرو ايموبيلي "هدفين " ،سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "هدف" في الدقيقة 7،23 ،53 ،89 ،من عمر اللقاء ، بينما أحرز هدف فريق جنوي كرزيستوف بياتيك في الدقيقة 47 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة يصل لاتسيو إلى النقطة 9 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 6 محتلا المركز الحادي عشر.